12BET Meraikan 18 Tahun Keikhlasan, Integriti dan Tanggungjawab dalam Industri Permainan

LONDON, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET, yang telah membentuk landskap iGaming sejak 2007, dengan bangganya meraikan ulang tahun ke-18, menandakan hampir dua dekad dedikasi ikhlas terhadap kepercayaan, integriti dan hubungan bermakna bersama para pemain di seluruh dunia. Berlandaskan keyakinan bahawa keikhlasan mampu membina hubungan yang berkekalan, 12BET terus meneguhkan kedudukannya sebagai simbol kredibiliti dan keadilan dalam industri permainan dalam talian global.

Selama 18 tahun, keikhlasan menjadi asas hubungan 12BET dengan pemain dan rakan kongsi, membentuk komitmen terhadap permainan bertanggungjawab dan pendekatan yang mengutamakan pemain. Pada tahun 2025, dedikasi ini diiktiraf di seluruh industri apabila 12BET disenarai pendek untuk anugerah Best Customer Service di EGR Operator Awards 2025 serta Sportsbook Operator of the Year di SBC Awards 2025, sekali gus menegaskan semula komitmen tulus syarikat dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pemain di semua pasaran.

Daripada kelab bola sepak bertaraf dunia hinggalah ke kejohanan badminton elit, integriti 12BET terserlah melalui kerjasama strategik dengan organisasi sukan global. Jenama ini dengan bangganya menyokong Arsenal F.C., Newcastle United F.C. serta kelab bola sepak ternama lain, sekali gus memperlihatkan semangat tulus terhadap permainan ini dan komunitinya. 12BET turut bekerjasama dengan Badminton World Federation (BWF) serta kejohanan berprestij All England Open, menghayati nilai hormat dan semangat kesukanan yang menyatukan para atlet dan peminat di seluruh dunia.

“Mencapai usia 18 tahun bukan sekadar satu pencapaian; ia adalah janji yang ditunaikan,” kata jurucakap 12BET. “Kami berterima kasih kepada ahli setia, rakan kongsi dan pasukan kami kerana terus mempercayai kami. Keikhlasan sentiasa menjadi teras perjalanan kami dan akan terus membentuk cara kami mencipta pengalaman yang telus dan memberi nilai kepada setiap pemain.”

Sempena ulang tahun ke-18, 12BET akan melancarkan inisiatif keahlian baharu yang mencerminkan penghargaan syarikat terhadap pemain di seluruh dunia. Berpaksikan nilai keikhlasan dan kepercayaan, jenama ini beriltizam membina hubungan yang berkekalan serta mendorong industri permainan dalam talian menuju masa depan yang lebih bertanggungjawab.

Perihal 12BET

12BET, yang ditubuhkan pada tahun 2007, merupakan salah satu jenama iGaming terkemuka di Asia, dibina atas nilai teras keikhlasan serta komitmen kukuh terhadap permainan yang bertanggungjawab. Menduduki tempat ke-17 dalam senarai tahunan Power 50 oleh eGaming Review Magazine, 12BET telah meraih pengiktirafan global atas platformnya yang dipercayai serta integriti yang konsisten dipertahankan. Keikhlasan yang menjadi panduan dalam setiap interaksi memastikan jenama ini terus memberikan pengalaman yang selamat, kukuh dan bermakna kepada pemain di seluruh dunia.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfcd66ad-ce1d-44e9-8fcf-3a592c4fd0c8