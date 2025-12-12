(图片说明：12BET 欢庆成立 18 周年，始终秉持诚信、正直与负责任博彩理念)

伦敦, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET 自 2007 年成立以来始终致力于引领在线博彩行业的发展。今年，该品牌隆重庆祝其成立 18 周年，标志着该品牌对信任和诚信矢志不渝的坚守已有近二十载，也见证了过去 18 年间该品牌与全球玩家建立的深厚情谊。秉承“真诚缔造长久关系”的理念，12BET 始终是全球在线博彩行业中诚信与公平的代名词。

18 年来，“真诚” 始终是指引 12BET 发展与玩家以及各方合作伙伴之间关系的重要原则，它塑造了该公司对负责任博彩的承诺以及玩家至上的理念。2025 年，这份奉献精神获得业界广泛认可——12BET 入围 2025 年 EGR 运营商大奖“最佳客户服务”奖项，并获提名角逐 2025 年 SBC 大奖“年度体育博彩运营商”奖项，再次印证其在各大市场提升玩家满意度与信任度的诚挚努力。

从世界级足球俱乐部到精英羽毛球锦标赛，12BET 与全球各大体育组织建立合作伙伴关系，彰显其诚信风范。该品牌自豪地成为了阿森纳足球俱乐部、纽卡斯尔联足球俱乐部等知名足球俱乐部的赞助商，展现了该品牌对足球运动以及球迷群体的真挚热爱。它还与世界羽联 (BWF) 以及大名鼎鼎的全英羽毛球公开锦标赛展开合作，践行着尊重与体育精神等将世界各地的运动员和球迷团结在一起的价值观。

12BET 的一位发言人如此表示：“迈入成立的第 18 个年头，这不仅标志着一项成就，更意味着一份信守至今的承诺。我们衷心感谢各位忠实会员、合作伙伴以及团队成员一直以来对我们的信任。真诚始终指引着我们的前行之路，未来，我们也将继续以此为核心，为每一位玩家打造真实且充满收获的体验。”

作为 18 周年庆典的一部分，12BET 即将推出全新会员计划，以此表达对全球玩家的诚挚谢意。该品牌始终秉持真诚与信任的理念，此项会员计划的推出更彰显其致力于构建持久联结、推动行业迈向更负责任未来的愿景。

关于 12BET

12BET 成立于 2007 年，是亚洲在线博彩行业的领军品牌之一。该品牌秉持诚信的核心价值观，始终坚定践行负责任博彩的承诺。12BET 在《eGaming Review》杂志的在线博彩业年度 50 强榜单中位列第 17 名，凭借其值得信赖的平台和长久以来的诚信经营赢得了全球认可。该品牌在每一次互动中秉承真诚相待的准则，始终致力于为全球玩家提供安全、可靠且富有意义的博彩体验。

