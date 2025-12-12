(圖片說明：12BET 慶祝成立 18 週年，堅守真誠、正直與負責任博彩精神)

倫敦, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12BET 自 2007 年引領互聯網博彩發展，欣然慶祝 18 週年誌慶，見證近二十年來對信任、誠信及與全球玩家建立深厚情誼的真摯投入。12BET 堅信真誠有助建立持久關係，在全球網上博彩界一直是信譽與公平的典範。

18 年來，12BET 與玩家及合作夥伴一直維繫真誠關係，塑造其對負責任博彩及「玩家為先」理念的承諾。2025 年，這份矢志投入廣獲業界認可，12BET 入圍 2025 年 EGR (eGaming Review) 營運商大獎「最佳客戶服務」(Best Customer Service) 及 2025 年 SBC (Sports Betting Community) 大獎「年度體育博彩營運商」(Sportsbook Operator of the Year) 最終候選名單，再次印證其力求讓所有市場玩家稱心滿意、堅定信任而付出的真誠努力。

從世界級足球會以至精英羽毛球錦標賽，12BET 透過與全球體育組織的合作夥伴關係，綻放誠信光芒。12BET 很榮幸曾經贊助阿仙奴、紐卡素等知名足球會，彰顯對足球運動及其社群的滿腔熱誠。12BET 也曾與 Badminton World Federation (BWF) 及享負盛名的全英公開賽合作，體現尊重及體育精神，連繫世界各地的運動員與球迷。

12BET 發言人表示：「邁向 18 週年，不僅是一項成就，更是我們恪守承諾的證明。感謝忠實會員、合作夥伴及團隊對我們的信任。真誠向來是我們的嚮導，往後亦會指引我們為所有玩家開創回報豐厚的真誠體驗。」

值此 18 週年紀念之際，12BET 很快就會推出新會員計劃，以表達對全球玩家的感激之情。本著真誠與信任，計劃突顯品牌期望建立長遠連繫，並促進行業致力邁向更負責任的前景。

關於 12BET

12BET 於 2007 年成立，是於亞洲領先在前的互聯網博彩品牌，以真誠為核心價值，並堅決奉行負責任博彩。12BET 在《eGaming Review》雜誌的年度 Power 50 排行榜中位列第 17，其可靠平台及悠久誠信聲譽已獲全球認可。品牌確保每次互動皆以真誠為本，持續為全球玩家提供安全可靠、富有意義的體驗。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bfcd66ad-ce1d-44e9-8fcf-3a592c4fd0c8