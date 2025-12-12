Patton récompensé par le prix Innovators Award de niveau Or

CopperLink®... pour aller encore plus loin !

GAITHERSBURG, Maryland, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton, fabricant américain de renommée mondiale spécialisé dans les technologies réseau et de communication, a annoncé aujourd’hui que son prolongateur CopperLink® CL-SFP Ethernet Extender, « le plus petit au monde », avait remporté le prix Innovators Award 2025 décerné par le magazine Cabling Installation & Maintenance.

Le prolongateur CL-SFP Ethernet Extender est considéré comme l’un des produits les plus innovants lancés en 2025.

Jury. Un jury composé d’experts indépendants, réputés et expérimentés, issus du secteur du câblage a décerné à Patton la distinction de niveau Or.

« Au nom des Innovators Awards de Cabling Installation & Maintenance, je tiens à féliciter Patton pour son statut de niveau Or », a déclaré Patrick McLaughlin, rédacteur en chef du magazine Cabling Installation & Maintenance.

Critères. Le jury a évalué les candidatures selon plusieurs critères : innovation, valeur, durabilité, collaboration et impact.

« Ce programme compétitif permet à Cabling Installation & Maintenance de célébrer et de mettre en lumière les produits, technologies et initiatives les plus innovants du secteur », a expliqué M. McLaughlin.

Une innovation notable. Le nouveau prolongateur CopperLink CL-SFP Ethernet Extender de Patton offre une connectivité Ethernet longue portée et haut débit (jusqu’à 20 000 pieds/6 000 mètres) sur les infrastructures en cuivre existantes.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix Innovators Award de Cabling Installation and Maintenance », a souligné Gary Portellas, chef de produit principal pour la connectivité chez Patton. « Patton miniaturise les technologies de communication depuis des décennies. Le nouveau CL-SFP est le plus petit prolongateur Ethernet jamais conçu. »

Capacités. Le CL-SFP est un prolongateur Ethernet au format SFP (Small Form-factor Pluggable) qui s’intègre facilement aux routeurs, commutateurs Ethernet et convertisseurs de média. Le dispositif étend la connexion Ethernet jusqu’à 3,8 miles (6,2 km) sur paires torsadées cuivre existantes, et atteint des vitesses allant jusqu’à 18 Mbps.

Pionnier du marché. Depuis la création du premier prolongateur Ethernet dans les années 1990, Patton a commercialisé des dizaines de modules SFP, notamment des modules Ethernet sur fibre optique, des passerelles VoIP, des diodes de données de cybersécurité, des pseudofils T1/E1, des passerelles vidéo ST2110 et, désormais, le module CopperLink SFP Ethernet sur cuivre.

Pour plus d’informations sur le CopperLink CL-SFP, veuillez consulter la page patton.com/ethernet-extender/cl-sfp.

Dans un développement connexe, Patton a récemment obtenu les conformités NIST SP 800-171 et CMMC Niveau 2, garantissant à ses partenaires que l’entreprise est engagée et capable de gérer de manière sécurisée et responsable des données gouvernementales sensibles.

À propos de Cabling Installation & Maintenance

Depuis 32 ans, Cabling Installation & Maintenance fournit des informations utiles et pratiques aux professionnels chargés de la spécification, de la conception, de l’installation et de la gestion de systèmes de câblage structurés destinés aux entreprises, aux centres de données et à d’autres environnements. Ces professionnels doivent suivre l’évolution constante des normes, des approches de conception et d’installation, des technologies et des capacités des produits et systèmes, ainsi que des applications qui reposent sur des infrastructures de câblage haute performance. Nos rédacteurs synthétisent ces enjeux complexes en multiples supports d’information. Ce portefeuille de produits d’information fournit des détails concrets qui améliorent l’efficacité des opérations quotidiennes et donnent aux professionnels du câblage une perspective qui leur permet de planifier stratégiquement les performances optimales à long terme des réseaux.

À propos de Patton

Patton est un fabricant américain de renommée mondiale, spécialiste des technologies, produits et services de réseau et de communication. Patton propose une large gamme de solutions, notamment dans les domaines de la VoIP, de l’extension Ethernet, de la communication sans fil et des produits utilisant la fibre optique. Fondée en 1984 et basée à Gaithersburg, dans le Maryland aux États-Unis, l’entreprise jouit d’une forte présence mondiale et est réputée pour ses solutions fiables et innovantes proposées à une clientèle diversifiée. Let’s Connect!

