Patton זכתה בפרס חדשנות ברמה זהב

CopperLink®... הולכים עד הסוף!

"אני רוצה לברך את פאטון על מעמד ההכרה ברמת הזהב."

פטריק מק'לפלין

העורך הראשי של

Cabling Installation & Maintenance



גיית'רסבורג, מרילנד, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Patton - יצרנית אמריקאית בעלת שם עולמי של טכנולוגיית רשתות ותקשורת - הודיעה כי CopperLink ® CL-SFP שלה, מאריך טווח לרשתות מקומיות "הקטן בעולם", זכה בפרס החדשנים ל02025 מטעם Cabling Installation & Maintenance Magazine.

מאריך טווח הרשת המקומית CL-SFP נחשב לאחד המוצרים החדשניים ביותר שהוצגו ב-2025.

שופטים. פאנל מכובד ומנוסה של שופטי צד שלישי ששייכים לקהילת הכבלים הכיר ב-Patton כזוכה בכבוד ברמת זהב.

"בשם Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards, אני רוצה לברך את Patton על מעמד ההכרה ברמת הזהב", אמר פטריק מק'לפלין, העורך הראשי של Cabling Installation & Maintenance.

קריטריונים. פאנל השופטים העריך את בקשות הפרסים על פי קריטריונים כמו חדשנות, ערך, קיימות, שיתוף פעולה והשפעה.

"תוכנית תחרותית זו מאפשרת ל-Cabling Installation & Maintenance לחגוג ולהכיר במוצרים, בפרויקטים, בטכנולוגיות ובתוכניות החדשניות ביותר המשפיעים על התעשייה", הסביר מק'לפלין.

חדשני. ה-CopperLink CL-SFP Ethernet Extender החדשני של Patton מספק מאריך טווח מהיר וארוך טווח (עד 20,000 רגל) מעל תשתיות נחושת קיימות.

"אנו מתכבדים לקבל את פרס החדשנים מ-Cabling Installation & Maintenance ," אמר גארי פורטלאס (Gary Portellas), מנהל מוצר בכיר לקישוריות בפאטון. "Pattonמזערה טכנולוגיות תקשורת כבר עשרות שנים. ה-CL-SFP החדש הוא מאריך הטווח הקטן ביותר אי פעם."

יכולות. ה-CL-SFP הוא מאריך רשת מסוג Small Form-Factor Pluggable (SFP) שמשתלב בצורה חלקה עם נתבים, מתגי Ethernet וממירי מדיה. המכשיר מאריך חיבורי אתרנט עד 3.8 מייל (6.2 ק"מ) מעל זוג נחושת מסובב מותקן—ומגיע למהירויות של עד 18 Mbps.

קודם כל לשוק. מאז יצירת מאריך הטווח הראשון בשנות התשעים, Patton הביאה לשוק עשרות מודולי SFP, כולל Ethernet-over-Fiber, שערי VoIP, דיודות נתוני אבטחת סייבר, פסאודו-חוטי T1/E1, שערי וידאו ST2110, וכעת מודול CopperLink SFP Ethernet-over-Cop.

למידע נוסף על CopperLink CL-SFP, בקרו ב-patton.com/ethernet-extender/cl-sfp.

בחדשות קשורות, Patton השיגה לאחרונה עמידה בדרישות NIST SP 800-171 ו-CMMC רמה 2, מה שמבטיח לבעלי עניין שהחברה מחויבת ומצוידת לנהל נתונים ממשלתיים רגישים בצורה מאובטחת ואחראית.

אודות Cabling Installation & Maintenance

במשך 32 שנים, Cabling Installation & Maintenance מספקת מידע שימושי ומעשי לאנשי מקצוע האחראים על מפרט, עיצוב, התקנה וניהול מערכות כבלים מובנות המשרתות סביבות ארגוניות, מרכזי נתונים וסביבות נוספות. אנשי מקצוע אלה מתבקשים להישאר מעודכנים בתקנים המתפתחים כל הזמן, גישות עיצוב והתקנה של מערכות, יכולות מוצר ומערכת, טכנולוגיות, וכן יישומים התלויים במערכות כבלים מובנות וביצועיות גבוהות. העורכים שלנו מסנתזים את הנושאים המורכבים הללו למספר מוצרי מידע. תיק מוצרי המידע הזה מספק פרטים קונקרטיים המשפרים את יעילות התפעול היומיומי ומצייד את אנשי הכבלים בפרספקטיבה שמאפשרת תכנון אסטרטגי לביצועים מיטביים לטווח הארוך של הרשתות.

אודות Patton

Patton היא יצרנית אמריקאית בעלת שם עולמי של טכנולוגיות רשתות ותקשורת, מוצרים ושירותים. פאטון מייצרת מבחר רחב של פתרונות טכנולוגיים המבוססים על VoIP, הרחבת טווח, תקשורת אלחוטית ומוצרי סיבים אופטיים. הוקמה בשנת 1984 וממוקמת בגיית'רסברג, מרילנד, ארה"ב, לפאטון נוכחות גלובלית חזקה עם מוניטין של מתן פתרונות חדשניים ואמינים לקהל לקוחות מגוון. בואו נתחבר!

למידע נוסף - מדיה: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-e03629e8ea9f