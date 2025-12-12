パットン、ゴールドレベル・イノベーター賞を受賞

CopperLink®... 長距離でも確かな接続を提供！

「パットンがゴールドレベルの栄誉に輝いたことを祝福します。」

パトリック・マクラフリン (Patrick McLaughlin)

編集長

ケーブリング・インスタレーション＆メンテナンス誌 (Cabling Installation & Maintenance)

メリーランド州ゲイザースバーグ発 , Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的に有名な米国のネットワークおよび通信技術メーカー、パットン (Patton) は本日、同社のCopperLink® CL-SFP「世界最小」イーサネットエクステンダーが、ケーブリング・インスタレーション＆メンテナンス誌の2025年イノベーター賞を受賞したと発表した。

CL-SFPイーサネットエクステンダーは、2025年に発売された最も革新的な製品の1つとして高く評価されている。

審査員。ケーブル配線業界の経験豊富で評価の高い上級第三者専門家審査員団が、パットンをゴールドレベルの受賞者として認定した。

「ケーブリング・インスタレーション＆メンテナンス誌イノベーター賞を代表して、パットンのゴールドレベル受賞を心より祝福します」と、同誌の編集長、パトリック・マクラフリンは述べている。

評価基準。審査員団は、イノベーション、価格、持続可能性、コラボレーション、影響力などの基準に基づいて同賞への申請製品を評価した。

「この競争力の高いプログラムにより、ケーブリング・インスタレーション＆メンテナンス誌は、業界に影響を与える最も革新的な製品、プロジェクト、技術、プログラムを選出し、讃えることができます」と、マクラフリンは説明している。

革新的な製品。パットンの革新的な新製品、コッパーリンク CL-SFP イーサネットエクステンダー (CopperLink CL-SFP Ethernet Extender) は、既存の銅線インフラストラクチャ上で高速かつ長距離のイーサネット接続 (最大 20,000 フィート: 約6,096メートル) を提供する。

「当社は、ケーブリング・インスタレーション＆メンテナンス誌のイノベーター賞を受賞し、大変光栄です」と、パットンの接続性担当シニアプロダクトマネージャーのゲイリー・ ポルテラス (Gary Portellas) は述べている。「パットンは数十年にわたって通信技術の小型化に取り組んできました。新しいCL-SFPは、史上最小のフォームファクターを実現したイーサネットエクステンダーです。」

機能。CL-SFPは、ルーター、イーサネットスイッチ、メディアコンバーターとシームレスに統合される小型フォームファクターのプラグ可能な (Small Form-factor Pluggable: SFP) イーサネットエクステンダーである。このデバイスは、設置済みの銅線ツイストペアケーブルでイーサネット接続を最長3.8マイル (6.2 Km)まで延長でき、最大速度18Mbpsを実現する。

市場初。1990年代に最初のイーサネットエクステンダーを開発して以来、パットンは、光ファイバーによるイーサネット (Ethernet-over-Fiber)、VoIP ゲートウェイ (VoIP Gateways) 、サイバーセキュリティ・ データダイオード、T1/E1 疑似回線、ST2110 ビデオ ゲートウェイ、そして現在、コッパーモジュールによるCopperLink SFP イーサネットなど、多数のSFPモジュールを市場に投入してきた。

CopperLink CL-SFPについての詳細は、patton.com/ethernet-extender/cl-sfpを参照されたい。

関連ニュースとして、パットンは最近、NIST SP 800-171 およびCMMC Level 2コンプライアンスを達成し、同社が政府機関の機密データを安全かつ責任を持って管理する取り組みと体制が整っていることを関係者に保証している。

ケーブリング・インスタレーション＆メンテナンス (Cabling Installation & Maintenance) 誌について

同誌は、32年間にわたり、企業、データセンター、その他の環境で使用される構造化ケーブル配線システムの仕様、設計、設置、管理を担当する専門家に、役立つ実用的な情報を提供している。これらの専門家は、常に進化する業界標準、システム設計と設置のアプローチ、製品とシステムの機能、テクノロジー、および高性能な構造化ケーブル配線システムに依存するアプリケーションについての最新情報を把握することが求められている。同誌の編集者は、これらの複雑な課題を整理し、複数の情報製品にまとめている。この情報製品のポートフォリオは、日常業務の効率性を向上させる具体的な詳細を提供し、ケーブル配線の専門家に、ネットワークの最適な長期パフォーマンスを実現するための戦略的計画を可能にする視点を提供する。

パットンについて

パットンは、ネットワークおよび通信分野の技術、製品、サービスにおける世界的な米国メーカーとして知られている。同社は、VoIP、イーサネット延長、無線、光ファイバー製品など、幅広い技術ソリューションを提供している。1984年に設立され、本社を米国メリーランド州ゲイザースバーグに構えるパットンは、世界各地に展開し、多様な顧客層に対して信頼性が高く革新的なソリューションを提供することで知られている。つながろう！ (Let’s Connect!)

報道関係者向け問い合わせ先: グレンドン・フラワーズ (Glendon Flowers) | +1 301 975 1000 | press@patton.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-e03629e8ea9f