Patton, 골드 레벨 혁신가상 영예

Cabling Installation & Maintenance, Patton의 CopperLink® CL-SFP 이더넷 익스텐더를 2025년 통합 배선 업계에서 가장 혁신적인 케이블링 및 통신 기술 제품으로 선정.

CopperLink®... 멀리 달리다!

“골드 레벨 상을 수상한 Patton에게 축하를 전합니다.”

Patrick McLaughlin

수석 에디터

Cabling Installation & Maintenance

미국 메릴랜드주 게이더스버그, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미국의 네트워킹과 통신 기술 제조사로 세계에서 유명한 Patton이 “세계에서 가장 작은” 이너넷 익스텐더 CopperLink® CL-SFP로 Cabling Installation & Maintenance Magazine가 수여하는 2025 혁신가상을 수상했다.

CL-SFP Ethernet Extender는2025년에 나온 제품 중 가장 혁신적인 제품으로 평가받는다.

심사위원단. 케이블링 업계에서 높이 평가받으며 풍부한 경험을 쌓은 외부 전문 심사위원단이 Patton을 골드 레벨 수상자로 선정했다.

Cabling Installation & Maintenance의 수석 에디터 Patrick McLaughlin은 “Cabling Installation & Maintenance가 주최하는 혁신가 어워드를 대표해 골드 레벨 수상 기업으로 선정된 Patton에 축하의 말을 전한다”라고 말했다.

평가 기준. 심사위원단은 혁신, 가치 창출, 지속 가능성, 협업, 영향력을 기준으로 수상 후보를 평가했다.

McLaughlin 은 “Cabling Installation & Maintenance는 이 경쟁 프로그램을 통해 업계에 영향을 미치는 가장 혁신적인 제품, 프로젝트, 기술, 프로그램을 기리고 인정하고 있다”라고 말했다.

혁신성. Patton의 혁신적인 신제품 CopperLink CL-SFP 이더넷 익스텐더는 기존의 구리 인프라에서 고속 장거리 이더넷 연결성(최대 2만 피트)을 구현한다.

Patton의 커넥티비티 제품 매니저 Gary Portellas는 “Cabling Installation and Maintenance가 수여하는 상을 받아 영광스럽다. Patton은 수십 년간 통신 기술 소형화를 위해 노력했다. 새로운 CL-SFP는 지금껏 나온 제품 중 가장 작은 폼 팩터 이더넷 익스텐더다”라고 말했다.

기술적 특징. CL-SFP는 소형 폼-팩터 플러그형(SFP) 이더넷 익스텐더로, 라우터, 이더넷 스위치, 미디어 컨버터를 끊김 없이 통합한다. 이 장비는 이미 설치된 구리 트위스트 페어 케이블을 통해 이더넷 연결을 최대 3.8마일(6.2km)까지 연장하며 최대 18Mbps의 속도를 실현한다.

첫 출시. Patton은199년대에 최초의 이더넷 익스텐더를 개발한 이래 이더넷오버 파이버, (Ethernet-over-Fiber), VoIP 게이트웨이(VoIP Gateways), 사이버보안 데이터 다이오드(Cyber Security Data Diodes), T1/E1 유사 배선(Pseudowires), ST2110 비디오 게이트웨이(Video Gateways) 등을 개발했고, 오늘날 CopperLink SFP 이더넷 오버 코퍼 모듈(Ethernet-over-Copper) 모듈에 이르기까지 수십 종의 SFP 모듈을 선보였다.

CopperLink CL-SFP에 관한 추가 정보는 patton.com/ethernet-extender/cl-sfp에서 확인할 수 있다.

이와 관련해, Patton은 최근 NIST SP 800-171와 CMMC Level 2 자격을 획득해 회사가 민감한 정부 데이터를 안전하고 책임감 있게 관리할 의지와 역량을 갖추었다는 확신을 이해관계자들에게 줄 수 있게 되었다.

Cabling Installation & Maintenance 소개

지난 32년 동안 Cabling Installation & Maintenance는 기업, 데이터센터 및 기타 환경에 맞춘 통합 배선 시스템의 사양, 설계, 설치, 관리를 맡은 전문가들에게 유용하고 실용적인 정보를 제공했다. 전문가들은 계속 변화하는 표준, 시스템 설계 및 설치 접근법, 제품 및 시스템 성능, 기술, 고성능의 통합 배선 시스템에 의존하는 애플리케이션에 관한 최신 정보에 뒤처져서는 안 된다. 이에 우리 편집진은 여러 복잡한 문제들을 다양한 정보 제품으로 종합해 소개한다. 이 정보 제품 포트폴리오는 일상적인 운영 효율성을 높이는 구체적인 세부 정보를 제공하며, 케이블링 전문가들에게 최적화된 네트워크의 장기적 성능을 위한 계획을 전략적으로 수립할 수 있도록 통찰력을 준다.

Patton 소개

Patton은 네트워킹과 통신 기술, 제품, 서비스를 제공하는 미국 제조사로 세계적으로 널리 알려졌다. Patton은 VoIP, 이더넷 연장, 무선 통신, 광섬유 제품을 기반으로 다양한 기술 솔루션을 만든다. 1984년 설립되어 미국 메릴랜드주 게이더스버그에 본사를 둔 Patton은 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션을 다양한 고객층에 제공하며 평판을 쌓아 오늘날 강력한 글로벌 입지를 구축하고 있다. Let’s Connect!

