Patton Homenageado com o Gold-Level Innovators Award

A Cabling Installation & Maintenance o CopperLink® CL-SFP Ethernet Extender da Patton como um dos produtos de tecnologia de cabeamento e comunicações mais inovadores do setor de cabeamento estruturado para 2025.

CopperLink®... Indo Mais Longe!

“Gostaria de parabenizar a Patton por receber o prêmio ouro.”

Patrick McLaughlin

Editor-Chefe

Cabling Installation & Maintenance

GAITHERSBURG, Md., Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton - a mundialmente famosa fabricante de tecnologia de redes e comunicações dos EUA - anunciou hoje que seu CopperLink® CL-SFP, "o menor" Ethernet Extender do mundo recebeu o Prêmio Inovadores de 2025 da Cabling Installation & Maintenance Magazine.

O CL-SFP Ethernet Extender é conhecido como um dos produtos mais inovadores lançados no ano de 2025.

Jurados. Um grupo admirado e experiente de jurados especialistas terceirizados seniores da comunidade de cabeamento reconheceu Patton como um homenageado de nível ouro.

“Em nome da Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards, gostaria de parabenizar a Patton por receber o prêmio ouro”, disse Patrick McLaughlin, Editor-Chefe da Cabling Installation & Maintenance.

Critério. O grupo de jurados avaliou as recomendações de premiação com base em critérios como inovação, valor, sustentabilidade, colaboração e impacto.

“Este programa competitivo viabiliza que a Cabling Installation & Maintenance homenageie e reconheça os produtos, projetos, tecnologias e programas mais inovadores que impactam o setor”, disse McLaughlin.

Inovador. O novo e inovador CopperLink CL-SFP Ethernet Extender da Patton oferece conectividade Ethernet de alta velocidade e longo alcance (até 20.000 pés) comparada com a infraestrutura de cobre existente.

“É com muita honra que recebemos o Prêmio Inovadores da Cabling Installation & Maintenance”, disse Gary Portellas, Gerente de Produto Sênior de Conectividade da Patton. “A Patton vem miniaturizando as tecnologias de comunicação há décadas. O novo CL-SFP é o menor Ethernet Extender de fator de forma de todos os tempos.”

Capacidade. O CL-SFP é um Ethernet Extender SFP (Small Form-factor Pluggable) que se integra perfeitamente com roteadores, switches Ethernet e conversores de mídia. O dispositivo estende as conexões Ethernet até 6,2 km sobre o par trançado de cobre instalado - e atinge velocidades de até 18 Mbps.

Primeiro a Ser Comercializado. Desde a criação do primeiro Ethernet Extender na década de 1990, Patton lançou dezenas de módulos SFP no mercado, incluindo Ethernet-over-Fiber, Gateways VoIP, Diodos de Dados de Segurança Cibernética, Pseudofios T1/E1, Gateways de Vídeo ST2110 e agora o módulo CopperLink SFP Ethernet-over-Copper.

Para mais informações sobre o CopperLink CL-SFP, visite patton.com/ethernet-extender/cl-sfp.

E mais: a Patton alcançou recentemente a conformidade NIST SP 800-171 e CMMC Nível 2, garantindo às partes interessadas que a empresa está comprometida e equipada para gerenciar dados governamentais confidenciais com segurança e responsabilidade.

Sobre a Cabling Installation & Maintenance

Há 32 anos a Cabling Installation & Maintenance fornece informações úteis e práticas aos profissionais responsáveis pela especificação, projeto, instalação e gerenciamento de sistemas de cabeamento estruturado, que atendem ambientes corporativos, de data center e outros. Esses profissionais são desafiados a se manterem informados sobre padrões em constante evolução, design de sistemas e abordagens de instalação, recursos de produtos e sistemas, tecnologias, bem como aplicativos que dependem de sistemas de cabeamento estruturado de alto desempenho. Nossos editores sintetizam essas questões complexas em vários produtos de informação. Este portfólio de produtos de informação fornece detalhes concretos que aprimoram a eficiência das operações diárias e equipa os profissionais de cabeamento com a perspectiva que permite o planejamento estratégico para o desempenho ideal de longo prazo das redes.

Sobre a Patton

A Patton é uma fabricante norte-americana de renome mundial de tecnologia, produtos e serviços de redes e comunicações. A Patton produz uma ampla seleção de soluções de tecnologia baseadas em VoIP, extensão Ethernet, comunicação sem fio e produtos de fibra óptica. Fundada em 1984 e com sede em Gaithersburg, MD, EUA, a Patton tem uma forte presença global com uma reputação de fornecer soluções confiáveis e inovadoras para uma base de clientes diversificada. Vamos nos conectar!

Contato com a Mídia: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9af7b194-2e20-4c6b-95f7-e03629e8ea9f