Patton 荣获创新者奖金奖

马里兰州盖瑟斯堡, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球知名的美国网络与通信技术制造商 Patton 今日宣布，其 CopperLink® CL-SFP “全球最小”以太网延长器荣获《Cabling Installation & Maintenance》杂志颁发的 2025 年创新者奖。

CL-SFP 以太网延长器被评为 2025 年度推出的最具创新性产品之一。

评审团。来自布线社区、备受尊敬且经验丰富的第三方高级专家评审团将 Patton 评为金奖获得者。

《Cabling Installation & Maintenance》主编 Patrick McLaughlin 表示：“我谨代表《Cabling Installation & Maintenance》创新者奖，祝贺 Patton 荣获金奖。”

评审标准。评审团依据创新性、价值、可持续性、协作性和影响力等标准对奖项申请进行了评估。

McLaughlin 解释道：“这一竞争激烈的项目使《Cabling Installation & Maintenance》能够表彰并认可那些对行业产生深远影响的最具创新性产品、项目、技术和方案。”

创新。Patton 创新的 CopperLink CL-SFP 以太网延长器可利用现有铜缆基础设施，实现高速、远距离 (最远可达 20,000 英尺) 的以太网连接。

Patton 连接产品高级产品经理 Gary Portellas 表示：“我们非常荣幸获得《Cabling Installation & Maintenance》颁发的创新者奖。数十年来，Patton 一直致力于通信技术的小型化。新型 CL-SFP 是迄今为止体积最小的以太网延长器。”

功能。CL-SFP 是一种小型可插拔 (SFP) 以太网延长器，可与路由器、以太网交换机和媒体转换器无缝集成。该设备可通过已布设的铜缆双绞线将以太网连接延伸至最远 3.8 英里 (6.2 公里)，并实现高达 18 Mbps 的传输速度。

市场先行者。自 20 世纪 90 年代首创以太网延长器以来，Patton 已向市场推出数十种 SFP 模块，包括光纤以太网、VoIP 网关、网络安全数据二极管、T1/E1 伪线、ST2110 视频网关，以及现今的 CopperLink SFP 铜缆以太网模块。

如需了解更多关于 CopperLink CL-SFP 的信息，请访问 patton.com/ethernet-extender/cl-sfp。

相关新闻方面，Patton 近期已取得 NIST SP 800-171 和 CMMC 二级合规认证，向利益相关方表明公司具备安全、负责地管理政府敏感数据的能力与承诺。

关于《Cabling Installation & Maintenance》

32 年来，《Cabling Installation & Maintenance》一直为负责企业、数据中心及其他环境中结构化布线系统规范、设计、安装和管理的专业人士提供实用、可靠的信息。这些专业人士需要应对不断变化的标准、系统设计与安装方法、产品与系统性能、技术发展，以及依赖高性能结构化布线系统的各类应用所带来的持续学习挑战。我们的编辑团队将这些复杂议题整合成多种信息产品。这一系列信息产品不仅提升了日常运维效率，还为布线专业人士提供战略视角，使其能够科学规划网络，实现长期最佳性能。

关于 Patton

Patton 是一家享誉全球的美国网络与通信技术、产品和服务制造商。Patton 提供基于 VoIP、以太网延长、无线通信和光纤产品的广泛技术解决方案。该公司成立于 1984 年，总部位于美国马里兰州盖瑟斯堡，在全球拥有广泛影响力，以为多元化客户群提供创新且可靠的解决方案而闻名。Let’s Connect!

