Patton 獲頒創新大獎金獎

馬里蘭州蓋瑟斯堡, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 享譽全球的美國網絡與通訊技術製造商 Patton 今天宣佈，其「全球最小」的以太網延長器 CopperLink® CL-SFP 榮獲《Cabling Installation & Maintenance》雜誌頒發的 2025 年創新大獎 (Innovators Award)。

CL-SFP 以太網延長器廣受讚譽，獲視為 2025 年所推出其中一款最創新的產品。

評審：來自佈線領域、備受尊敬、經驗豐富的第三方資深專家評審團，將金級榮譽授予 Patton。

《Cabling Installation & Maintenance》總編輯 Patrick McLaughlin 指出：「謹此代表《Cabling Installation & Maintenance》創新大獎，恭喜 Patton 獲得金獎殊榮。」

準則：評審團根據創新、價值、可持續發展、合作及影響力等各項準則，評審獎項申請。

McLaughlin 解釋說：「透過此評選活動，《Cabling Installation & Maintenance》表揚及認可最創新的產品、項目、技術及計劃，頌讚其對業界帶來的龐大影響力。」

創新：Patton 全新推出的創新 CopperLink CL-SFP 以太網延長器，透過現有銅纜基礎設施，提供遠距離 (最遠達 20,000 呎) 的高速以太網連接。

Patton 連接業務產品高級產品經理 Gary Portellas 表示：「我們很榮幸能夠獲《Cabling Installation & Maintenance》頒發創新大獎。Patton 投入通訊技術微型化已數十載。全新的 CL-SFP 是有史以來最微小的以太網延長器。」

功能：CL-SFP 是一款小型可插拔 (Small Form-factor Pluggable，SFP) 以太網延長器，可與路由器、以太網交換器及媒體轉換器無縫整合。該裝置運用已安裝的銅絞線，可將以太網連接延伸遠至 3.8 英里 (6.2 公里)，並實現高達 18 Mbps 的速度。

首創先行：自 1990 年代創製首款以太網延長器以來，Patton 已將幾十款 SFP 模組推向市場，包括光纖以太網、互聯網協定語音 (VoIP) 網關、網絡安全數據二極管、T1/E1 偽線、ST2110 影片網關，以及現今的 CopperLink SFP 銅纜以太網模組。

若要進一步了解更多關於 CopperLink CL-SFP 的資料，請瀏覽 patton.com/ethernet-extender/cl-sfp。

另外，Patton 近期實現了 NIST SP 800-171 及 CMMC 第二級合規，向持份者確保該公司堅定承諾且有能力安全負責地管理敏感的政府數據。

關於《Cabling Installation & Maintenance》

32 年來，《Cabling Installation & Maintenance》一直為負責規格制定、設計、安裝和管理結構化佈線系統的專業人士，提供富有意義的實用資訊，廣泛服務企業、數據中心及其他環境。這些專業人士面對各大挑戰，必須配合不斷演變的標準、系統設計及安裝方法、產品及系統功能、技術，以及依賴高效能結構化佈線系統的各類應用。我們的編輯將這些複雜議題整合成多種資訊產品。此系列資訊產品提供具體詳情，有助提高日常工作效率，並讓佈線專業人士高瞻遠矚，可為網絡的最佳長期性能規劃策略。

關於 Patton

Patton 是享譽全球的美國網絡與通訊技術、產品及服務製造商。Patton 製造各式各樣的技術解決方案，其建基於 VoIP、以太網延長、無線通訊及光纖產品。Patton 成立於 1984 年，總部設在美國馬里蘭州蓋瑟斯堡，在全球實力雄厚，並以向多元客戶群提供創新且可靠的解決方案而稱譽。Let’s Connect!

媒體聯絡人：Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

