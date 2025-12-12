SALI affiche ses ambitions mondiales avec une campagne publicitaire à Times Square, et marque ainsi une nouvelle étape importante dans son parcours vers la création d’un empire international d’accessoires pour outils électroportatifs

NEW YORK, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, SALI, la marque chinoise leader dans le domaine des accessoires pour outils électroportatifs, a fait une apparition remarquée sur le panneau emblématique du Nasdaq à Times Square. Avec pour thème « The Consistent Choice of Millions in Europe and America » (Le choix constant de millions de personnes en Europe et en Amérique), la marque a affiché son ambition d’évoluer pour passer du statut de géant du commerce électronique à celui de leader international du marché professionnel.





Les outils SALI font leur apparition à Times Square, New York

1. Une domination mondiale étayée par des données

Plus de 160 pays et régions desservis par 45 distributeurs nationaux.

desservis par Sites Amazon US/Europe : les ventes annuelles de produits dépassent les 300 000 unités.

Plus de 500 000 utilisateurs cumulés sur Amazon US et Europe.

Croissance de 15 % en glissement annuel sur les marchés de l’initiative Belt & Road (« La Ceinture et la Route »).

2. Des stratégies localisées pour briser les barrières du marché

Kits adaptés au DIY pour les bricoleurs nord-américains.

pour les bricoleurs nord-américains. Entrepôts régionaux construits en collaboration avec des partenaires logistiques locaux afin de réduire les coûts pour les utilisateurs finaux.





Artisans travaillant avec des outils SALI

3. L’avenir : de « fournisseur d’outils » à « architecte de solutions »

« Nous allons au-delà des solutions à produit unique », déclare le PDG de SALI. « Nos nouveaux systèmes basés sur des scénarios, comme la prochaine "Safty Green Tools Alliance" développée avec des partenaires mondiaux, redéfiniront les normes industrielles en matière de durabilité. »

Cette première apparition à Times Square marque la transformation de SALI qui passe ainsi du statut de « champion caché » à celui de « marque mondiale grand public ».





Dispositif stratégique mondial de SALITools

À propos de SALI :

« SALI » est une marque d’outils appartenant à Zhejiang Sali Abrasive Technology Co., Ltd., et qui propose une large gamme de produits incluant des accessoires pour outils électroportatifs, outils électriques, outils à main et outils pneumatiques. Depuis son lancement en 2010, SALI a obtenu des droits de marques dans plus de 190 pays et régions à travers le monde. Engagée à fournir des consommables d’outillage de haute qualité, sûrs et fiables, SALI dessert des utilisateurs professionnels dans des secteurs tels que la métallurgie, le travail du bois, la transformation de la pierre, la construction et la décoration, l’aménagement paysager, ainsi que l’entretien et la réparation automobiles.

À ce jour, les produits SALI ont été vendus dans plus de 160 pays et régions, à travers plus de 45 agents nationaux.

Des photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

