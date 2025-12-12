Bodor Laser bietet eine All-in-One-Lösung für das Profilschneiden in der Stahlbaufertigung

JINAN, China, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staatliche Infrastrukturausgaben und private Investitionen sorgen für neues Wachstum im nordamerikanischen Stahlbau. Die integrierte Profilbearbeitungslösung von Bodor Laser – der U3000 und der Hicut-Faserlaserschneider – verbessert die Fertigungseffizienz und Präzision für Hersteller in der gesamten Region.

Bodor Hicut Professional Profile Faserlaserschneidemaschine

Herkömmliche Arbeitsabläufe mit I- und H-Trägern sind komplex und anfällig für Positionierungsfehler, insbesondere bei komplizierten Mustern. Die Lösung von Bodor vereint Bohren, Abschrägen, Ausklinken, Markieren und Schneiden in einem automatisierten Zyklus, der kontinuierliches Schneiden, Laden und Entladen unterstützt. Dank der Integration von Tekla® und der intelligenten Positionskorrektur bei Abweichungen reproduziert das System Konstruktionsdetails mit hoher Genauigkeit und gewährleistet so eine reibungslose Montage vor Ort.

1. U3000 Professionelle Multitasking-Faserlaserschneidemaschine

Die U3000 verarbeitet Profile, Bleche und Rohre in einer einzigen Maschine. Mit einer maximalen Bearbeitungslänge von 110,24 Zoll können mehrere Arbeitstische hinzugefügt werden, um ein unterbrechungsfreies Laden, Schneiden und Entladen zu ermöglichen.

Wichtigste Funktionen:

Profilschneiden für Standard- und unregelmäßigen Baustahl

Blechschneiden für Löcher, gerade Schnitte und Abschrägungen

Rohrschneiden zum Bohren, Abschrägen, Schneiden von Schnittpunkten und Durchschneiden

Optionale Stahlbasis für flexible Installation

2. Hicut Professionelle Profil-Faserlaserschneidemaschine

Die Hicut wurde für die automatisierte Fertigung von I-Trägern und H-Trägern entwickelt und integriert das Beladen, Bohren, Ausklinken, Abschrägen, Schneiden und Entladen ohne manuellen Eingriff.

Highlights:

Schnelles Laden (<20 Sekunden) mit intelligenter Zoneneinteilung, die Werkstücke nach Länge gruppiert

Ein-Durchgang-Verriegelungseinklinken mit optimalem Abstand; kein Nachschleifen erforderlich

Fünf-Achsen-Verbindung und 180°-Pendelbewegung des Laserkopfs ermöglicht hochpräzise Schnitte im gesamten Winkelbereich.





Beide Maschinen werden von Stahlbauunternehmen in ganz Nordamerika für Anwendungen in den Bereichen Infrastruktur, Maschinenbau und Schiffbau eingesetzt. Aufgrund ihrer Leistung und ihres reaktionsschnellen Services genießen sie bei ihren Kunden hohes Ansehen.

Mit Stand von 2024 ist Bodor seit sechs Jahren in Folge weltweit führend im Verkauf von Faserlasern (Shenzhen Forward Research Institute, Verkaufsrekord bei Laserschneidmaschinen mit 1000 W und mehr von 2019 bis 2024, sechs Jahre in Folge). Die Kernkomponenten – Bodor Laser (Laserquelle), Bodor Thinker (Steuerungssystem) und Bodor Genius (Schneidkopf) – haben eine Garantie von fünf Jahren. In Nordamerika baut Bodor sein Serviceteam weiter aus und verstärkt den lokalen Ersatzteilbestand, um Hersteller zu unterstützen. Ein Vertreter von Bodor erklärte, dass das Unternehmen die Laserbearbeitungstechnologie weiter vorantreiben und gleichzeitig sein Servicenetzwerk ausbauen werde, um der regionalen Nachfrage besser gerecht zu werden.