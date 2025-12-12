Bodor Laser ofrece solución integral de corte de perfiles para la fabricación de acero estructural

JINAN, China, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los desembolsos federales en infraestructura y la inversión del sector privado están impulsando un nuevo crecimiento en el acero estructural en América del Norte. La solución integrada de procesamiento de perfiles de Bodor Laser, el U3000 y la cortadora láser de fibra Hicut — está mejorando la eficiencia y la precisión en la fabricación para los fabricantes de toda la región.

Bodor Hicut - Máquina profesional de corte de perfiles con láser de fibra

Los flujos de trabajo convencionales con vigas I y H son complejos y propensos a errores de posicionamiento, especialmente con patrones intrincados. La solución de Bodor unifica la perforación, el biselado, el entallado, el marcado y el corte en un solo ciclo automatizado que admite corte, carga y descarga continuos. Con integración Tekla® y posicionamiento inteligente con corrección de desviación, el sistema reproduce los detalles del diseño con alta precisión, garantizando un ensamblaje fluido en el sitio.

1. U3000 – Máquina profesional multifunción de corte con láser de fibra

El U3000 procesa perfiles, láminas y tubos dentro de una sola máquina. Con una longitud máxima de procesamiento de 110.24 pulgadas, se pueden agregar múltiples mesas de trabajo para carga, corte y descarga sin ininterrupciones.

Funciones principales:

Corte de perfiles para acero estructural estándar e irregular

Corte de láminas para agujeros, cortes rectos y biseles

Corte de tubos para agujeros, biselado, intersección y cortes a través

Base de acero opcional para instalación flexible

2. Hicut – Máquina profesional de corte de perfiles con láser de fibra

Diseñada para la fabricación automatizada de vigas I y H, la Hicut integra carga, perforación, entallado, biselado, corte y descarga sin intervención manual.

Puntos destacados:

Carga rápida (<20 segundos) con zonificación inteligente que agrupa las piezas de trabajo por longitud

Entallado en un solo pase con bloqueo y separación óptima; no requiere lijado secundario

Enlace de cinco ejes y movimiento recíproco del cabezal láser de 180° que permite cortes de alta precisión en todos los ángulos



Ambas máquinas son utilizadas por fabricantes de acero estructural en toda América del Norte para aplicaciones de infraestructura, maquinaria y construcción naval. Su desempeño y servicio receptivo han obtenido un fuerte reconocimiento por parte de los clientes.

A partir de 2024, Bodor ha liderado las ventas globales de láseres de fibra durante seis años consecutivos (Shenzhen Forward Research Institute, Registros de ventas de máquinas de corte láser de 1000W o más desde 2019 hasta 2024, consecutivamente durante seis años). Sus componentes principales -Bodor Laser (fuente láser), Bodor Thinker (sistema de control) y Bodor Genius (cabezal de corte)- tienen una garantía de cinco años. En Norteamérica, Bodor continúa expandiendo su equipo de servicio y fortaleciendo el inventario local de repuestos para apoyar a los fabricantes. Un representante de Bodor señaló que la empresa seguirá avanzando en la tecnología de procesamiento láser mientras refuerza su red de servicios para satisfacer mejor la demanda regional.