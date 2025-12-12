Bodor Laser propose une solution tout-en-un pour la découpe de profilés destinée à la fabrication d’acier de construction

JINAN, Chine, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dépenses fédérales en infrastructures et les investissements privés stimulent une nouvelle croissance dans le secteur de l’acier de construction en Amérique du Nord. La solution intégrée de traitement de profilés de Bodor Laser, composée de l’U3000 et de la machine de découpe laser à fibre Hicut, améliore l’efficacité et la précision de fabrication pour les industriels de la région.

Machine professionnelle de découpe laser à fibre pour profilés Bodor Hicut

Les processus traditionnels pour les poutres en I et en H sont complexes et sujets aux erreurs de positionnement, en particulier lorsqu’ils comportent des géométries élaborées. La solution de Bodor regroupe le perçage, le chanfreinage, l’entaille, le marquage et la découpe en un seul cycle automatisé, permettant une découpe, un chargement et un déchargement continus. Grâce à l’intégration Tekla® et au positionnement intelligent avec correction de déviation, le système restitue fidèlement les détails de conception et garantit un assemblage fluide sur chantier.

1. Machine professionnelle multitâche de découpe laser à fibre U3000

La solution U3000 traite les profilés, tôles et tubes au sein d’une seule machine. Offrant une longueur de traitement maximale de 110,24 pouces, plusieurs tables de travail peuvent être ajoutées pour assurer un chargement, une découpe et un déchargement ininterrompus.

Fonctions principales :

Découpe de profilés en acier de construction standard et irrégulier

Découpe de tôles : perçage, coupes droites et chanfreins

Découpe de tubes : perçage, chanfreinage, intersections et coupes traversantes

Base en acier en option pour une installation flexible

2. Machine professionnelle de découpe laser à fibre pour profilés Hicut

Conçue pour la fabrication automatisée de poutres en I et en H, la Hicut intègre le chargement, le perçage, l’entaille, le chanfreinage, la découpe et le déchargement sans intervention humaine.

Points clés :

Chargement rapide (< 20 secondes) grâce au zonage intelligent regroupant les pièces par longueur

Entaille à verrouillage en un seul passage avec distance optimale : aucune reprise de meulage requise

Cinématique 5 axes et mouvement réciproque de la tête laser à 180°, permettant des coupes multiaxiales de haute précision





Les deux machines sont utilisées par des fabricants nord-américains de structures métalliques dans les secteurs des infrastructures, des machines industrielles et de la construction navale. Leurs performances, associées à un service réactif, leur valent une solide reconnaissance client.

Depuis 2024, Bodor est leader mondial des ventes de lasers à fibre et ce, pour la sixième année consécutive (Shenzhen Forward Research Institute, Sales Records of Laser Cutting Machines with 1000W and Above from 2019 to 2024, Consecutively for Six Years - Institut de recherche Shenzhen Forward, registres des ventes de machines de découpe laser de 1 000 W et plus de 2019 à 2024, six années consécutives). Ses composants clés — Bodor Laser (source laser), Bodor Thinker (système de contrôle) et Bodor Genius (tête de découpe) — bénéficient d’une garantie de cinq ans. En Amérique du Nord, Bodor continue de développer son équipe de service et de renforcer son stock local de pièces de rechange afin d’accompagner les fabricants. Un représentant de Bodor a indiqué que l’entreprise poursuivra l’amélioration de ses technologies de traitement laser tout en développant son réseau de service afin de répondre plus efficacement à la demande régionale.