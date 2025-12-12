Bodor Laser מספקת פתרון חיתוך פרופילים מוכלל לייצור פלדה מבנית

ג'ינאן, סין, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הוצאות התשתית הפדרליות והוצאות ההון במגזר הפרטי מזינות צמיחה חדשה בפלדה מבנית בצפון אמריקה. פתרון עיבוד הפרופילים המשולב של Bodor Laser - ה-U3000 ו-Hicut Fiber Laser Cutter - משפר את יעילות הייצור והדיוק עבור יצרניות ברחבי האזור

מכונת Hicut Fiber Laser Cutter מקצועית של Bodor

תזרימי העבודה הקונבנציונליים של קורות I ו-H מורכבים ומציגים נטייה לשגיאות מיקום, במיוחד עם דוגמאות מורכבות. הפתרון של Bodor מאחד יצירת חורים, שיפועים, חריצים, סימון וחיתוך למחזור אוטומטי יחיד התומך בחיתוך, טעינה ופריקה רציפים. בעזרת השילוב של Tekla® ומיקום חכם עם מנגנון תיקון סטיות, המערכת משחזרת פרטי עיצוב בדיוק גבוה, ומבטיחה הרכבה חלקה באתר.

1. U3000 - מכונת חיתוך סיבים מקצועית באמצעות לייזר רב-משימתית

ה-U3000 מעבדת פרופילים, יריעות וצינורות במכונה אחת. עם אורך עיבוד מרבי של 110.24 אינץ', ניתן להוסיף מספר שולחנות עבודה לטעינה, חיתוך ופריקה ללא הפרעות.

פונקציות מרכזיות:

חיתוך פרופיל לפלדה מבנית סטנדרטית ובלתי סדירה

חיתוך יריעות לחורים , חיתוכים ישרים ושיפועים

חיתוך צינורות ליצירת חורים , שיפועים , צמתים וחיתוכי מעבר

בסיס פלדה אופציונלי להתקנה גמישה





2. מכונת החיתוך באמצעות לייזר, Hicut Professional Profile Fiber

ה-Hicut, שפותחה לצורך לייצור אוטומטי של קורות I ו-H, משלבת טעינה, יצירת חורים, חריצים, שיפועים, חיתוכים ופריקה ללא התערבות ידנית.

דגשים:

טעינה מהירה ( פחות מ-20 שניות ) עם אזורי תכנון חכמים המקבצים חומרי עבודה לפי אורך

חריץ נעילה במעבר אחד עם מרווח מיטבי ; אין צורך בהשחזה משנית

קישור חמישה צירים ותנועת ראש לייזר הדדית ב-180 מעלות מאפשרים חיתוכים בזווית מלאה ובדיוק גבוה





שתי המכונות נפרסות בידי יצרניות פלדה מבנית ברחבי צפון אמריקה עבור תשתיות, מכונות ובניית ספינות. הביצועים שלהן, ושירות שמגיב מהר עבורן, זכו להכרה חזקה מצד הלקוחות.

נכון ל-2024, Bodorהובילה את מכירות הלייזר הסיבי הגלובלי במשך שש שנים רצופות (מכון המחקר Forward של שנזן, רשומות מכירות של מכונות חיתוך לייזר עם 1000W ומעלה בין 2019 ל-2024, ברציפות במשך שש שנים). הרכיבים המרכזיים שלה—Bodor Laser (מקור לייזר), Bodor Thinker (מערכת בקרה) ו-Bodor Genius (ראש חיתוך)—נושאים אחריות של חמש שנים. בצפון אמריקה, Bodor ממשיכה להרחיב את צוות השירות שלה ולחזק את מלאי חלקי חילוף מקומיים לתמיכה ביצרנים. נציג של Bodor מציין כי החברה תמשיך לקדם את טכנולוגיית עיבוד הלייזר תוך חיזוק רשת השירותים שלה כדי לענות טוב יותר על הביקוש האזורי.

