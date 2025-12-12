Bodor Laser Menyediakan Solusi Pemotongan Profil Serbaguna untuk Fabrikasi Baja Struktural

JINAN, Tiongkok, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pengeluaran infrastruktur federal dan belanja modal sektor swasta menjadi pendorong pertumbuhan baru dalam industri baja struktural di Amerika Utara. Solusi pemrosesan profil terintegrasi Bodor Laser — U3000 dan Pemotong Laser Serat Hicut — meningkatkan efisiensi dan presisi fabrikasi untuk produsen di seluruh wilayah.

Mesin Pemotong Laser Serat Profil Profesional Hicut Bodor

Alur pemotongan I-beam dan H-beam konvensional bersifat kompleks dan rentan terhadap kesalahan penempatan, terutama pada pola yang rumit. Solusi Bodor menggabungkan pembuatan lubang, pemotongan miring, pembuatan lekukan, penandaan, pemotongan menjadi satu siklus otomatis yang mendukung pemotongan, pemuatan, dan pembongkaran berkelanjutan. Dengan integrasi Tekla® dan Pemosisian Pembetulan Penyimpangan Cerdas, sistem ini menghasilkan detail desain dengan akurasi yang tinggi, sehingga memastikan perakitan di lokasi berjalan lancar.

1. Mesin Pemotong Laser Serat Multiguna Profesional U3000

U3000 memproses profil, lembaran, dan tabung dalam satu mesin. Dengan panjang pemrosesan maksimum 110,24 inci, beberapa pengerjaan dapat ditambahkan untuk pemuatan, pemotongan, dan pembongkaran tanpa gangguan

Fungsi utama:

Pemotongan profil untuk baja struktural standar dan tidak beraturan

Pemotongan lembaran untuk pembuatan lubang, potongan lurus, dan potongan miring

Pemotongan tabung untuk pembuatan lubang, pemotongan miring, pemotongan persimpangan, dan pemotongan penuh

Dasar baja opsional untuk pemasangan fleksibel

2. Mesin Pemotong Laser Serat Profil Profesional Hicut

Dirancang untuk fabrikasi I-beam dan H-beam otomatis, Hicut mengintegrasi pemuatan, pembuatan lubang, pembuatan lekukan, pemotongan miring, pemotongan, dan pembongkaran tanpa intervensi manual.

Sorotan:

Pemuatan cepat (<20 detik) dengan zonasi cerdas yang mengelompokkan potongan berdasarkan panjangnya

Pembuatan lekukan kunci satu kali dengan jarak optimal; tidak memerlukan penggerindaan sekunder

Penghubung lima sumbu dan gerakan bolak-balik kepala laser 180° memungkinkan pemotongan sudut penuh dengan presisi tinggi





Kedua mesin digunakan oleh produsen baja struktural di seluruh Amerika Utara untuk penerapan infrastruktur, mesin, dan pembuatan kapal. Kinerja dan layanan responsifnya telah mendapatkan pengakuan yang kuat dari pelanggan.

Per tahun 2024, Bodor telah memimpin penjualan laser serat global selama enam tahun berturut-turut (Shenzhen Forward Research Institute, Rekor Penjualan Mesin Pemotong Laser dengan daya 1000 W ke atas sejak tahun 2019 hingga 2024, Enam Tahun Secara Berturut-Turut). Komponen intinya—Bodor Laser (sumber laser), Bodor Thinker (sistem kendali), dan Bodor Genius (kepala pemotong)—dilengkapi garansi lima tahun. Di Amerika Utara, Bodor terus mengembangkan tim layanannya dan memperkuat inventaris suku cadang setempat untuk mendukung produsen. Seorang perwakilan Bodor mencatat bahwa perusahaan akan terus mengembangkan teknologi pemrosesan laser sembari memperkuat jaringan layanannya agar permintaan global dapat lebih terpenuhi.