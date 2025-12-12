ボーダーレーザー、構造用鋼材加工向けオールインワン・プロファイル切断ソリューションを提供

中国済南発, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 連邦政府のインフラ支出と民間部門の設備投資が、北米の構造用鋼材市場に新たな成長をもたらしている。 ボーダーレーザー (Bodor Laser) の統合プロファイル加工ソリューション「U3000」と「ハイカット・ファイバーレーザー切断機 (Hicut Fiber Laser Cutter)」は、同地域全体で製造業者の加工効率と精度を向上させている。
ボーダーのハイカット・プロフェッショナル・プロファイル・ファイバーレーザー切断機 (Hicut Professional Profile Fiber Laser Cutting Machine)
従来のI形鋼やH形鋼のワークフローは複雑で、特に複雑なパターンでは位置決めエラーが生じやすい。 ボーダーのソリューションは、穴あけ、面取り、ノッチ加工、マーキング、切断を単一の自動サイクルに統合し、連続切断、ローディング、アンローディングに対応している。 テクラ (Tekla®) の統合とインテリジェント偏差補正位置決め (Intelligent Deviation-Correction Positioning) により、設計上の詳細を高精度で再現し、現場でのスムーズな組立を保証している。
1. U3000プロフェッショナル多機能ファイバーレーザー切断機 (U3000 Professional Multi-task Fiber Laser Cutting Machine)
U3000はプロファイル材、板材、管材を単一の機械で加工する。 最大加工長110.24インチ (約280cm) に対応し、複数の作業テーブルを追加することで、連続したローディング、切断、アンローディングが可能である。
主な機能:
- 標準および不規則形状の構造用鋼材向けプロファイル切断
- 穴あけ、直線切断、面取り加工向け板材切断
- 穴あけ、面取り、交差切断、貫通切断向け管材切断
- オプションの鋼製ベースによる、柔軟な設置が可能
2. ハイカット・プロフェッショナル・プロファイル・ファイバーレーザー切断機
I形鋼・H形鋼の自動加工向けに設計されたハイカットは、ローディング、穴あけ、ノッチ加工、面取り、切断、アンローディングを統合し、手動の介入は不要である。
ハイライト:
- インテリジェントゾーニングによるワークピースの長さ別グループ化により、高速ローディング (20秒未満) を実現
- 最適なスタンドオフ距離での1回のロックノッチ加工により、二次研削は不要
- 5軸連動と180°往復レーザーヘッド動作による、全角度での高精度切断
両機種とも北米の構造用鋼材メーカーで導入され、インフラ、機械、造船用途に活用されている。 その性能と迅速なサービスは、顧客から高い評価を得ている。
2024年現在、ボーダーはファイバーレーザー販売台数で6年連続世界トップの地位を維持している (深圳先進技術研究院 (Shenzhen Forward Research Institute) 「2019～2024年1000W以上レーザー切断機販売実績 (Sales Records of Laser Cutting Machines with 1000W and Above from 2019 to 2024)」より、6年連続)。 中核部品であるボーダーレーザー (Bodor Laser)(レーザー光源)、ボーダーシンカー (Bodor Thinker)(制御システム)、ボーダージーニアス (Bodor Genius)(切断ヘッド) は、5年間の保証対象となっている。 北米では、ボーダーはサービスチームの拡充と現地部品在庫の強化を継続し、製造業者を支援している。 ボーダーの担当者は、レーザー加工技術の進化を推進すると同時に、地域需要に応えるため、サービスネットワークの強化を続けていくと述べた。
本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf1fdf3-f7ec-49cd-911f-1801ed481025