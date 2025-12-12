Bodor Laser, 구조용 강철 가공을 위한 올인원 프로파일 컷팅 솔루션 제공

중국 지난, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미 연방 차원의 인프라 지출과 민간 부문의 자본 투자 확대로 인해 북미시장 내 구조용 강철 분야의 신규 성장세가 기대되고 있다. 이 같은 흐름 속에서 Bodor Laser의 통합 프로파일 가공 솔루션(U3000 및 Hicut 파이버 레이저 커터)은 북미 전역 제조업체의 제작 효율성과 정밀도를 크게 향상시키고 있다는 평가다.

Bodor Hicut 프로페셔널 프로파일 파이버 레이저 커팅 머신

기존의 I빔 및 H빔 가공 공정은 복잡하며, 특히 정교한 패턴을 다룰 때 위치 오차가 발생하기 쉽다. Bodor의 솔루션은 천공, 베벨링, 노칭, 마킹, 절단 기능을 하나의 자동화된 사이클로 통합하여, 연속적인 절단·적재·하역 작업을 지원한다. 또한 Tekla® 연동과 지능형 편차 보정 포지셔닝(Intelligent Deviation-Correction Positioning)을 통해 설계 디테일을 높은 정확도로 재현하고, 설치 현장에서의 원활한 조립을 가능하게 한다.

1. U3000 프로페셔널 멀티태스크 파이버 레이저 커팅 머신

U3000은 프로파일, 시트(판재), 튜브를 하나의 장비에서 모두 가공할 수 있다. 최대 가공 길이는 110.24인치이며, 여러 작업대를 추가해 적재–절단–하역을 중단 없이 연속 처리할 수 있다.

주요 기능:

표준 및 비정형 구조용 강재 프로파일 컷팅

시트(판재)의 홀 가공, 직선 절단, 베벨 가공

튜브의 홀 가공, 베벨링, 교차 절단 및 관통 절단

설치 유연성을 위한 선택형 강철 베이스 제공

2. Hicut 프로페셔널 프로파일 파이버 레이저 커팅 머신

Hicut은 I빔 및 H빔 자동 가공을 위해 설계된 장비로, 적재–천공–노칭–베벨링–절단–하역을 수동 개입 없이 완전 자동으로 처리한다.

주요 특징:

20초 이하의 빠른 적재 속도, 길이 기준으로 자동 그룹화하는 지능형 존닝(Intelligent Zoning) 기능

단일 패스로 락 노칭(lock notching) 구현 — 최적 스탠드오프로 추가 연삭(grinding) 불필요

5축 연동 및 레이저 헤드의 180° 왕복 이동으로 전각도(Full-angle) 고정밀 절단 가능



두 장비는 현재 북미 전역의 구조용 강철 제조업체에 도입되어 인프라, 기계 장비, 조선 분야 등 다양한 산업에서 활용되고 있다. 탁월한 성능과 신속한 서비스 대응력 덕분에 고객들로부터 높은 평가를 받고 있다.

2024년 기준, Bodor는 6년 연속 전 세계 파이버 레이저 판매 1위를 기록했다(Shenzhen Forward Research Institute, Sales Records of Laser Cutting Machines with 1000W and Above from 2019 to 2024, Consecutively for Six Years). 핵심 구성품인 Bodor Laser(레이저 소스), Bodor Thinker(제어 시스템), Bodor Genius(커팅 헤드)는 모두 5년 보증을 제공한다. 북미 지역에서 Bodor는 서비스 팀을 지속적으로 확대하고, 제조업체 지원 강화를 위해 지역 스페어 파츠 재고도 강화하고 있다. Bodor 관계자는 “레이저 가공 기술을 지속적으로 발전시키고 지역 수요에 더욱 적극적으로 대응할 수 있도록 서비스 네트워크를 강화해 나가겠다”고 말했다.

