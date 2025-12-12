Bodor Laser Menyediakan Penyelesaian Pemotongan Profil Serba Lengkap untuk Fabrikasi Keluli Struktur

JINAN, China, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perbelanjaan infrastruktur persekutuan dan pelaburan modal sektor swasta sedang mendorong pertumbuhan baharu dalam industri keluli struktur di Amerika Utara. Penyelesaian pemprosesan profil bersepadu Bodor Laser — U3000 dan Hicut Fiber Laser Cutter — meningkatkan kecekapan dan ketepatan fabrikasi bagi pengeluar di seluruh rantau tersebut.

Mesin Pemotong Laser Fiber Profil Profesional Bodor Hicut

Aliran kerja konvensional bagi rasuk-I dan rasuk-H adalah kompleks serta mudah terdedah kepada kesilapan kedudukan, terutamanya apabila melibatkan corak yang rumit. Penyelesaian Bodor menyatukan proses pembuatan lubang, pemotongan serong (beveling), takikan (notching), penandaan dan pemotongan ke dalam satu kitaran automatik yang menyokong pemotongan, pemuatan dan pemunggahan secara berterusan. Dengan integrasi Tekla® dan Intelligent Deviation-Correction Positioning, sistem ini mampu menghasilkan semula butiran reka bentuk dengan ketepatan tinggi, sekali gus memastikan pemasangan di tapak berjalan lancar.

1. U3000 Mesin Pemotongan Laser Fiber Multi-tugas Profesional

U3000 mampu memproses profil, kepingan dan tiub dalam satu mesin tunggal. Dengan panjang pemprosesan maksimum 110.24 inci, pelbagai meja kerja boleh ditambah untuk memastikan pemuatan, pemotongan dan pemunggahan berterusan tanpa gangguan.

Fungsi utama:

Pemotongan profil untuk keluli struktur piawai dan tidak teratur

Pemotongan kepingan untuk pembuatan lubang, potongan lurus dan potongan serong

Pemotongan tiub untuk pembuatan lubang, pemotongan serong, persilangan dan potongan tembus

Tapak keluli pilihan bagi pemasangan yang fleksibel

2. Hicut Mesin Pemotong Laser Fiber Profil Profesional

Direka untuk fabrikasi automatik rasuk-I dan rasuk-H, Hicut mengintegrasikan proses pemuatan, pembuatan lubang, takikan, pemotongan serong, pemotongan dan pemunggahan tanpa campur tangan manual.

Sorotan:

Pemuatan pantas (<20 saat) dengan zon pintar yang mengelompokkan bahan kerja mengikut panjang secara automatik

Takikan kunci satu lalu dengan jarak optimum; tidak memerlukan sebarang proses pengisaran sekunder

Pautan lima paksi dan pergerakan kepala laser berulang 180° membolehkan pemotongan sudut penuh berketepatan tinggi





Kedua-dua mesin digunakan secara meluas oleh pengeluar keluli struktur di seluruh Amerika Utara untuk aplikasi infrastruktur, jentera dan pembinaan kapal. Prestasi mereka serta perkhidmatan yang cekap dan responsif telah menerima pengiktirafan kukuh daripada pelanggan.

Sehingga tahun 2024, Bodor telah menerajui jualan global mesin pemotongan laser fiber selama enam tahun berturut-turut (Shenzhen Forward Research Institute, Sales Records of Laser Cutting Machines with 1000W and Above from 2019 to 2024, Consecutively for Six Years). Komponen terasnya—Bodor Laser (sumber laser), Bodor Thinker (sistem kawalan) dan Bodor Genius (kepala pemotong)—dilindungi jaminan lima tahun. Di Amerika Utara, Bodor terus memperluas pasukan perkhidmatannya dan memperkukuh inventori alat ganti tempatan bagi menyokong pengeluar. Seorang wakil Bodor menyatakan bahawa syarikat akan terus memajukan teknologi pemprosesan laser sambil mengukuhkan rangkaian perkhidmatannya bagi memenuhi permintaan serantau dengan lebih baik.