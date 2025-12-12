Bodor Laser 推出结构钢制造一体化型材切割解决方案

中国济南, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联邦基础设施投资和私营部门资本支出正在推动北美结构钢市场的新一轮增长。 Bodor Laser 的一体化型材加工解决方案——U3000 与 Hicut 光纤激光切割机——正助力该地区制造商显著提升加工效率与精度。

Bodor Hicut 专业型材光纤激光切割机

传统的 I 型和 H 型钢加工流程环节繁多，易出现定位误差，尤其在处理复杂图案时更为明显。 Bodor 的解决方案将打孔、坡口、开槽、打标和切割整合为一个自动化循环，支持连续切割及自动上料和下料。 通过与 Tekla® 的集成以及智能纠偏定位技术，系统可高精度复现设计细节，确保现场组装顺畅无阻。

1. U3000 专业多功能光纤激光切割机

U3000 可在同一台设备上加工型材、板材和管材。 最大加工长度可达 110.24 英寸，并可增设多个工作台，实现连续上料、切割和下料。

主要功能：

标准及异型结构钢型材切割

板材打孔、直切与坡口加工

管材打孔、坡口、相交及贯穿切割

可选钢底座，支持灵活安装

2. Hicut 专业型材光纤激光切割机

Hicut 专为 I 型钢和 H 型钢自动化制造设计，将上料、打孔、开槽、坡口、切割与下料集成于一体，全程无需人工干预。

亮点：

快速上料 (<20 秒)，采用智能分区系统，可按工件长度自动分组

一次性锁定式开槽技术，保持最佳加工间距，无需二次打磨

五轴联动配合 180° 激光头往复运动，实现全角度高精度切割





两款设备已被北美结构钢制造商广泛应用于基础设施、机械制造与船舶建造领域。 其卓越性能与快速响应的服务赢得了客户高度认可。

截至 2024 年，Bodor 已连续六年引领全球光纤激光设备销量 (来源：深圳前瞻产业研究院 2019 至 2024 年 1000W 及以上激光切割机销量记录)。 其核心部件——Bodor Laser（激光源）、Bodor Thinker（控制系统）和 Bodor Genius（切割头）均享有五年质保。 在北美市场，Bodor 正持续扩充服务团队并增强本地备件库存，以更好支持制造商需求。 Bodor 代表指出，公司将持续推进激光加工技术，并加强服务网络建设，以更好地满足区域市场需求。