Bodor Laser 推出專為結構鋼材加工而設的全方位型材切割解決方案

聯邦基建開支及私營機構資本投入，為北美結構鋼材業注入新增長動力。 Bodor Laser 的整合式型材加工解決方案 — U3000 及 Hicut 光纖激光切割機 — 正提升該地區製造商的加工效率及精準度。

Bodor Hicut 專業型材光纖激光切割機

傳統 I 型及 H 型鋼的加工流程複雜繁瑣，定位易生偏差，在處理複雜圖案時尤其容易出錯。 Bodor 的解決方案將鑽孔、削斜、開槽、打標及切割整合於一個自動化循環中，支援連續切割、上料和卸料。 透過整合 Tekla® 及智能偏差修正定位技術，該系統可高度準確地重現設計細節，保障現場安裝過程流暢。

1. U3000 專業多功能光纖激光切割機

U3000 具備單機加工型材、板材和管材的功能。 此機最大加工長度達到 110.24 吋，可增設多張工作台，以無間斷進行裝載、切割和卸載作業。

主要功能：

適用於標準及不規則結構鋼的型材切割

板材切割，包括製孔、直線切割及削斜

管材切割，用於鑽孔、削斜、相交切割及全切穿

可選配鋼製底座，方便靈活安裝

2. Hicut 專業型材光纖激光切割機

Hicut 專為自動化 I 型及 H 型鋼生產而打造，整合上料、鑽火孔、開槽、削斜、切割及卸料工序，全程無需人手操作。

亮點優勢：

快速上料 (少於 20 秒)，智能分區系統能按長度將工件分組

一次過完成鎖定式開槽，保持最佳間距；免除後續打磨工序

五軸聯動及 180° 往復式激光頭移動，有助精準無比地全角度切割





兩款機器已獲北美各地的結構鋼材製造商採用，應用範圍涵蓋基建、機械及造船行業。 機器的優異表現及快速服務支援，深受客戶肯定。

截至 2024 年，Bodor 已連續六年領先全球光纖激光機銷售 (深圳前瞻產業研究院，《2019 至 2024 年 1000W 及以上激光切割機銷售紀錄》，連續六年位居第一)。 當中的核心組件 — Bodor Laser（激光源）、Bodor Thinker（控制系統）及 Bodor Genius（切割頭）均設五年保養。 在北美洲，Bodor 持續擴充服務團隊，並加強本地零件庫存，以支援製造商。 Bodor 代表表示，公司會不斷提升激光加工技術，並鞏固服務網絡，從而更貼合區域市場需求。