BNP Paribas SA : Entrée en discussions exclusives avec Holmarcom en vue de la cession de BMCI au Maroc

ENTREE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC HOLMARCOM

EN VUE DE LA CESSION DE BMCI AU MAROC

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 décembre 2025

BNP Paribas confirme être entré en discussions exclusives avec le groupe Holmarcom, partenaire et actionnaire de la BMCI depuis 30 ans, en vue d’une éventuelle cession de sa participation de 67% au capital de sa filiale marocaine BMCI.

Ces discussions sont à un stade préliminaire. BNP Paribas communiquera en temps voulu si un projet venait à se concrétiser, conformément à la réglementation applicable.

Si la transaction devait se conclure courant 2026, l’impact positif sur le ratio CET1 de BNP Paribas à la date de réalisation serait d’environ +15 pbs.

A propos de BNP Paribas

