JCDecaux envisage de vendre une part supplémentaire de sa participation dans APG|SGA à NZZ

Paris, le 12 décembre 2025 – Après avoir cédé environ 13,56 % du capital social d’APG|SGA à NZZ le 29 mai 2024, JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir signé, le 11 décembre 2025, un accord d’achat d’actions avec NZZ, en vertu duquel JCDecaux SE vendra 325 519 actions supplémentaires d’APG|SGA, correspondant à 10,85 % de son capital social. À l’issue de cette opération, la participation de JCDecaux SE dans APG|SGA sera d’environ 5,6 %.

La transaction, qui devrait être finalisée après l’Assemblée Générale annuelle d’APG|SGA au printemps 2026, est soumise à diverses conditions dont l’introduction dans les statuts de la société d’une clause garantissant que cet achat d’actions supplémentaires n’obligera pas NZZ à déclencher une offre sur la totalité des actions APG|SGA.

Cette opération générera un paiement en faveur de JCDecaux SE de 71 millions de francs suisses, soit environ 76 millions d’euros1 avant frais de transaction.

1 Taux de change EUR/CHF de 0,9328 au 11 décembre 2025.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros – S1 2025 : 1 868,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,9) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe