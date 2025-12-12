LHV Pank uuendas EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiaanalüüsi

LHV Pank uuendas EfTEN Real Estate Fund AS-i (EfTEN; EFT1T) aktsia analüüsi ja aktsia hinnasihti. Analüüsi kohaselt tõusis aktsia hinnasiht seniselt 20,0 euro tasemelt 21,0 euro tasemeni ning aktsia soovitus tõsteti tasemele „osta“. Aktsia eelmine hinnasiht oli seatud 2025. aasta mais.

LHV toob EfTEN Real Estate Fund AS-i puhul välja järgmised tähelepanekud: (i) arvestamata varade ümberhindlust, saavutas fond 2025.a III kvartalis suurima kvartaalse kasumi; (ii) portfelli laienemine hooldekodude ja logistika segmendis kasvatab fondi tulusid; (iii) jätkusuutlik dividendipoliitika, mida toetab põhitegevuse tugev rahavoog.

Analüüs on leitav LHV Panga finantsportaalis.

Kristjan Tamla

EfTEN Capital AS

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee