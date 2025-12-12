AB „Tewox“ užbaigė 8 mln. eurų vertės prekybos parko projektą Utenoje: pirmoji duris atveria „Iki“ parduotuvė

Vilnius, Lietuva, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Investicinės bendrovės AB „Tewox“ valdoma įmonė UAB „Janonio 27” baigė prekybos parko Utenoje statybas. Nuo 2025 m. gruodžio 12 d. jame veikti pradeda „Iki“. Netrukus šalia duris atvers ir „Žalia stotelė“ bei drabužių parduotuvė „Sinsay“. Iš viso šie nuomininkai užims apie 3,2 tūkst. kv. m ploto.
Investicijos į Utenoje iškilusį prekybos parką siekia 8 mln. Eur. Tai vienas iš pirmųjų Tewox šiuo metu vystomų projektų, kuris pradeda veikti. Kitų metų pirmoje pusėje planuojamas dar trijų šiuo metu vystomų objektų atidarymas skirtinguose Lietuvos miestuose.
