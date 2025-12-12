WENDEL : Journée Investisseurs de Wendel

Transformation de Wendel :

deux moteurs puissants de création de valeur devant générer plus de 7 milliards d’euros de trésorerie d’ici fin 2030 et retourner au moins 1,6 milliard aux actionnaires

Annulation de 3,8% du capital auto-détenu et lancement d'un rachat d’actions représentant 9% du capital sur

l'année 2026

En moins de trois ans, Wendel a opéré une transformation stratégique majeure, passant d’une holding d’investissement traditionnelle à une société d’investissement globale, focalisée sur la création de valeur via des actifs privés contrôlés, au bénéfice de ses clients et de ses actionnaires, tout en conservant son ADN d’investisseur de long terme.

À horizon fin 2030, l’accélération du développement de la gestion d’actifs pour compte de tiers (WIM) et la gestion active des investissements directs (WPI) viendront soutenir une politique de retour aux actionnaires attractive, avec plus de 1,6 milliard d’euros de retours potentiels.

Wendel a créé un écosystème d’investissement en actifs privés, présent en Amérique du Nord et en Europe, unique en son genre, permettant de disposer de deux moteurs complémentaires de création de valeur : la forte génération de trésorerie récurrente du métier de gestion pour compte de tiers d'actifs privés et le potentiel de plus-values du métier d'investisseur pour compte propre. Cet écosystème s'appuie sur un modèle opérationnel optimisé, une équipe resserrée et une forte solidité financière.

Wendel Investment Managers (WIM) : A la suite de l’acquisition de Committed Advisors, WIM, devrait désormais gérer plus de 46 milliards d’actifs et devrait dépasser 2001millions d’euros de FRE2 pro forma en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés, s'appuyant sur des équipes aux excellentes performances de gestion et sur une base de clients (LPs) très diversifiée. Ce métier bénéficie d'une forte récurrence des revenus et d'un potentiel de croissance important permettant une ambition de croissance organique3 des FRE de 15% par an en moyenne à horizon fin 2030. Par ailleurs, WIM bénéficiera au cours du temps de sa participation aux performances générées par les fonds gérés (PRE4), qui peut représenter environ 300 millions d’euros pour tous les prochains millésimes de levées de fonds. Au cours de la période, WIM augmentera progressivement sa quote-part des revenus en rachetant comme prévu les parts des minoritaires dans IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors. Enfin, Wendel continuera à examiner des opportunités sélectives de croissance externe pour éventuellement compléter ses expertises.

Wendel Principal Investments (Gestion pour compte propre) : WPI a confié à IK Partners un mandat de conseil permettant d'optimiser le dispositif de gestion et de bénéficier de l'expertise prouvée de leur éco système ; Son portefeuille d’investissement est de qualité et régulièrement évalué selon des comparables boursiers ; La gestion dynamique du portefeuille coté et non coté se poursuivra activement d'ici à la fin de l’année 2030 ; WPI mettra progressivement en œuvre un programme d’investissements directs dans le cadre du mandat de conseil confié à IK Partners, représentant environ 300 millions d’euros par an et par opération, pouvant inclure des co-investisseurs pour un montant équivalent ; et Son objectif est de générer une croissance annuelle moyenne de la valeur intrinsèque des actifs détenus pour compte propre comprise entre 12 % et 16 %.







Les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030. Ces 7 milliards d’euros seront alloués de la manière suivante :

Plus de 2,5 milliards d’euros seront investis par Wendel dans la plateforme WIM , avec en premier lieu les investissements en sponsor money destinés à soutenir le développement des différentes stratégies, le rachat des minoritaires des sociétés de gestion de WIM, ainsi que d’éventuelles acquisitions ciblées permettant d’enrichir la plateforme avec de nouvelles expertises. À l’horizon fin 2030, le métier d’ asset management devrait représenter plus de la moitié de la valeur intrinsèque de Wendel ;

, avec en premier lieu les investissements en sponsor money destinés à soutenir le développement des différentes stratégies, le rachat des minoritaires des sociétés de gestion de WIM, ainsi que d’éventuelles acquisitions ciblées permettant d’enrichir la plateforme avec de nouvelles expertises. À l’horizon fin 2030, le métier d’ devrait représenter plus de la moitié de la valeur intrinsèque de Wendel ; Environ 1,7 milliard d’euros seront investis par Wendel dans des investissements directs de WPI ; et

; et Plus de 1,6 milliard d’euros seront retournés aux actionnaires par la politique de dividende annoncée en 2023 et des rachats d’actions permettant de bénéficier de la décote excessive du cours de bourse par rapport à la valeur intrinsèque du groupe.

par la politique de dividende annoncée en 2023 et des rachats d’actions permettant de bénéficier de la décote excessive du cours de bourse par rapport à la valeur intrinsèque du groupe. Le solde de plus de 1,2 milliard d’euros sera alloué potentiellement à un retour supplémentaire aux actionnaires et/ou à de nouveaux investissements en fonction des opportunités de marché.

sera alloué potentiellement à un retour supplémentaire aux actionnaires et/ou à de nouveaux investissements en fonction des opportunités de marché. Cette allocation sera déployée dans le cadre d’une gestion prudente de l'endettement avec l'objectif de maintenir la notation Investment Grade de Wendel.





Le retour aux actionnaires devrait ainsi atteindre plus de 1,6 milliard d’ici fin 2030 et sera composé de :

La politique de dividende annoncée en 2023 : le dividende annuel correspond à (i) 2,5% de l’actif net réévalué de WPI et (ii) environ 90% des dividendes versés par WIM. A moyen terme, l’objectif de croissance des cash flows de WIM devrait permettre au dividende d’atteindre environ 3,5% de l’ANR. L’objectif de maintenir a minima un dividende constant d’une année sur l’autre demeure inchangé. Les dividendes ordinaires, versés en deux temps avec un acompte semestriel, devraient représenter environ 1,3 milliard d’euros de retour aux actionnaires cumulés d’ici fin 2030.

: le dividende annuel correspond à (i) 2,5% de l’actif net réévalué de WPI et (ii) environ 90% des dividendes versés par WIM. A moyen terme, l’objectif de croissance des cash flows de WIM devrait permettre au dividende d’atteindre environ 3,5% de l’ANR. L’objectif de maintenir a minima un dividende constant d’une année sur l’autre demeure inchangé. Les dividendes ordinaires, versés en deux temps avec un acompte semestriel, devraient représenter environ 1,3 milliard d’euros de retour aux actionnaires cumulés d’ici fin 2030. Dès 2026, une réduction de capital par annulation de 1,7 million d’actions auto-détenues, soit 3,8% du capital et un programme de rachat d'actions de 9% du capital en 2026 (environ 300 millions d’euros sur le cours de bourse actuel) : l’annulation d’actions à réaliser dans les prochaines semaines, permettrait à Wendel de disposer d’une enveloppe plus importante pour procéder à de futurs rachats d’actions en 2026 et détenir ainsi jusqu’à 10% de son propre capital. Après l’annulation des 3,8% du capital, Wendel détiendrait encore environ 1% de ses propres actions et pourrait ainsi racheter environ 9% de son capital sur les 12 prochains mois. L’annulation d’actions et le lancement du programme de rachat d’actions sont subordonnés à l’obtention par Wendel-Participations SE (« WP »), actionnaire majoritaire de Wendel, agissant de concert avec la Présidente de WP et sa filiale SPIM, d’une décision définitive de dérogation au lancement obligatoire d’une offre publique d’achat sur Wendel. Cette décision de dérogation de l’Autorité des Marchés Financiers est attendue dans les prochaines semaines. Les actions rachetées en 2026 seront principalement destinées (i) à payer certains rachats de minoritaires des sociétés de gestion et de futures acquisitions dans la gestion pour compte de tiers et (ii) à couvrir les plans d’intéressement à long terme des salariés.

l’annulation d’actions à réaliser dans les prochaines semaines, permettrait à Wendel de disposer d’une enveloppe plus importante pour procéder à de futurs rachats d’actions en 2026 et détenir ainsi jusqu’à 10% de son propre capital. Après l’annulation des 3,8% du capital, Wendel détiendrait encore environ 1% de ses propres actions et pourrait ainsi racheter environ 9% de son capital sur les 12 prochains mois. L’annulation d’actions et le lancement du programme de rachat d’actions sont subordonnés à l’obtention par Wendel-Participations SE (« WP »), actionnaire majoritaire de Wendel, agissant de concert avec la Présidente de WP et sa filiale SPIM, d’une décision définitive de dérogation au lancement obligatoire d’une offre publique d’achat sur Wendel. Cette décision de dérogation de l’Autorité des Marchés Financiers est attendue dans les prochaines semaines. Les actions rachetées en 2026 seront principalement destinées (i) à payer certains rachats de minoritaires des sociétés de gestion et de futures acquisitions dans la gestion pour compte de tiers et (ii) à couvrir les plans d’intéressement à long terme des salariés. Le retour aux actionnaires pourra être éventuellement complété par une partie du solde évoqué ci-dessus en fonction des conditions et opportunités de marché





Wendel tiendra ce jour sa 24e journée investisseurs à Paris, à l’occasion de laquelle Wendel présentera un point à date sur ses ambitions stratégiques annoncées en 2023.

Cette journée a pour vocation de permettre à la communauté financière de mieux connaître Wendel ainsi que les dirigeants des sociétés du Groupe, et de mieux comprendre son potentiel de création de valeur sur le long terme.

Lors de cette 24e édition, Andee Harris, nouvelle CEO de Crisis Prevention Institute et William Rozé, nouveau CEO de Scalian, présenteront leurs sociétés. Par ailleurs, Zia Uddin, Président de Monroe Capital et Daniel Benin, CEO de Committed Advisors, feront une intervention vidéo.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :

« En 3 ans, Wendel est devenue une société d’investissement globale et unique par son modèle dédié aux actifs privés avec deux métiers complémentaires et créateurs de valeur à long terme : notre métier historique WPI consacré à, l’investissement direct pour compte propre, et la gestion pour compte de tiers avec WIM. Cette transformation profonde et rapide de Wendel s’est accompagnée d’une politique de distribution importante et une optimisation de ses capacités et de sa solidité financière.

Avec ces deux moteurs puissants de croissance et de création de valeur, une organisation désormais resserrée et centrée sur les compétences et l’efficacité opérationnelle, Wendel engage une nouvelle phase de son développement en gardant sa culture et son ADN d’investisseur de long terme au bénéfice de ses actionnaires et de ses clients. Les flux récurrents générés par la gestion d’actifs et les produits de cession du portefeuille permettront de dégager un solide cash-flow de plus de 7 milliards d’euros d’ici 2030 et d’allouer plus de 1,6 milliard d’euros de retour aux actionnaires sous forme de dividende et de rachat d’actions.

Wendel est confiant dans sa capacité d’atteindre ces objectifs ambitieux avec des équipes de grand talent qui ont largement démontré leurs capacités à délivrer de la performance, un modèle optimisé offrant des opportunités de synergies et une bonne diversification sectorielle et géographique auxquels s’ajoutent des capacités financières solides, Wendel est en pleine capacité d’atteindre ses ambitions.

Je tiens à remercier nos actionnaires, et l’ensemble des collaborateurs de Wendel qui, d’une part, ont soutenu et permis de réaliser cette transformation de grande qualité et qui, d’autre part, s’engagent pour faire de Wendel un acteur significatif sur le marché des actifs privés au service des entreprises, des clients et des actionnaires. »

Pour en savoir plus, la journée investisseurs de Wendel sera diffusée en direct le 12 décembre à partir de 14h30 sur notre site internet http://www.wendelgroup.com et sera consultable pendant un an.

Agenda



Mercredi 25 février 2026

Résultats annuels 2025 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Mercredi 22 avril 2026

Chiffre d’affaires T1 2026 – Publication de l’ANR au 31 mars 2026 (après bourse)

Jeudi 21 mai 2026

Assemblée générale

Mercredi 29 juillet 2026

Résultats semestriels 2026 – Publication de l’ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 septembre 2025, le Groupe gère 40 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 5,3 Mds d’euros investis pour compte propre

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs

Christine Anglade : + 33 6 14 04 03 87 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73

c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27

c.decaux@wendelgroup.com

Primatice

Olivier Labesse : +33 6 79 11 49 71

olivierlabesse@primatice.com

Hugues Schmitt : +33 6 71 99 74 58

huguesschmitt@primatice.com

1 FRE Consolidé, incluant Committed Advisors en année pleine, avec un dollar à 1,17 euro. Environ 130 M€ part de Wendel SE.

2 FRE – Fee Related Earnings - résultat (avant impôts) générés par les commissions de gestion

3 Sur la base du périmètre incluant IK Partners, Monroe Capital et Committed Advisors, à taux de change constant.

4 PRE – Performance Related Earnings – Résultats (avant impôts) liés aux performances des fonds

Pièce jointe