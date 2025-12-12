SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Ledelsesændring – ny CFO





Patrick Jany, medlem af Executive Board i A.P. Møller – Mærsk A/S, vil i løbet af 1. kvartal 2026 træde tilbage som CFO. Patrick Jany har været CFO for selskabet siden maj 2020.



Bestyrelsen for A.P. Møller – Maersk A/S har udnævnt Robert Erni som ny CFO og medlem af Executive Board. Robert Erni kommer med betydelig CFO-erfaring fra logistikkbranchen, senest som CFO for Dachser og før det mange år hos Panalpina og Kuehne+Nagel. Han har en bachelor grad i Economics & Business Administration fra Lucerne University of Applied Sciences & Arts, Schweiz.



Patrick Jany vil stå for årsafslutningen og aflæggelse af årsrapporten for 2025, der vil blive offentliggjort den 5. februar 2026, hvorefter overlevering vil finde sted.

København, 12. december 2025





Kontaktperson: Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. 6114 1521

Side 1 af 1





Vedhæftet fil