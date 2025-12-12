Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 décembre au 10 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 8 décembre au 10 décembre 2025

Puteaux, le 12 décembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 décembre 2025 au 10 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/12/2025FR001243512119 48323,5911XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/12/2025FR00124351215 05123,5943CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/12/2025FR001243512167423,6042TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/12/2025FR001243512169123,5990AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/12/2025FR001243512125 38523,4295XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/12/2025FR00124351214 61523,4167CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/12/2025FR001243512120 03523,0766XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/12/2025FR00124351217 30023,0855CEUX
 Total83 23423,3643 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

