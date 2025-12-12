Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 décembre au 10 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 8 décembre au 10 décembre 2025

Puteaux, le 12 décembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 décembre 2025 au 10 décembre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/12/2025 FR0012435121 19 483 23,5911 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/12/2025 FR0012435121 5 051 23,5943 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/12/2025 FR0012435121 674 23,6042 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/12/2025 FR0012435121 691 23,5990 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/12/2025 FR0012435121 25 385 23,4295 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 09/12/2025 FR0012435121 4 615 23,4167 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/12/2025 FR0012435121 20 035 23,0766 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 10/12/2025 FR0012435121 7 300 23,0855 CEUX Total 83 234 23,3643

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe