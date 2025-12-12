EssilorLuxottica va acquérir Signifeye,

poursuivant l’extension de son réseau de cliniques ophtalmologiques

Paris, France (12 décembre 2025) – EssilorLuxottica a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Signifeye, une plateforme d’ophtalmologie belge de premier plan qui propose aux patients des prestations médicales de haut niveau grâce à 15 cliniques et centres de l’œil situés en Flandre.

Cette transaction fait suite à la récente acquisition d’Optegra, une plateforme européenne d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée qui opère plus de 70 cliniques au Royaume-Uni, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas. Tout en renforçant la position d’Optegra en Europe, elle contribue à la trajectoire med-tech d'EssilorLuxottica et à son ambition de proposer un modèle médical innovant, expert et intégré, capable de répondre à l'ensemble des besoins, de la prévention et de la détection précoce aux prestations cliniques spécialisées.

Proposant des traitements ophtalmiques essentiels ainsi que des procédures électives de correction visuelle, la plateforme Signifeye offre toute la gamme des prestations médicales liées à la santé de l’œil. Tout comme Optegra, Signifeye bénéficie d’une réputation d'excellence clinique dans le secteur privé, fondée sur la confiance dans les soins proposés et dans la qualité de ses interventions, à la pointe de l'industrie.

“Grâce à l'intégration de Signifeye dans l'écosystème d'EssilorLuxottica, nous renforçons notre capacité à proposer une offre complète de soins ophtalmologiques et à redéfinir l'excellence médicale tout au long du parcours patient. En combinant nos capacités d'innovation médicale et scientifique avec l'excellence clinique reconnue de Signifeye, nous pourrons améliorer significativement l'expérience des patients et permettre à chacun de vivre sa vie pleinement,” ont commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

« Rejoindre EssilorLuxottica et Optegra marque un nouveau chapitre transformateur pour Signifeye. En combinant leur expertise mondiale dans l’optique avec notre engagement dans les soins aux patients et notre excellence clinique, nous sommes prêts à construire ensemble l'avenir de la santé visuelle », a ajouté Kathleen Moons, Directrice Générale de Signifeye.

La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026.

