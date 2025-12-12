EssilorLuxottica acquisisce Signifeye

e continua ad espandere la sua rete di cliniche oftalmiche

Parigi, Francia (12 dicembre 2025) – EssilorLuxottica annuncia l’acquisizione di Signifeye, una delle principali piattaforme oftalmiche belghe che offre percorsi di cura di eccellenza attraverso 15 cliniche oftalmiche e centri diagnostici nella regione delle Fiandre.

L’operazione fa seguito alla recente acquisizione di Optegra, una piattaforma oftalmica europea in forte espansione e perfettamente integrata che gestisce oltre 70 cliniche nel Regno Unito, in Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Paesi Bassi. Oltre a consolidare la posizione di Optegra in Europa, l’acquisizione rafforza la strategia med-tech di EssilorLuxottica e contribuisce a realizzare l’ambizione del Gruppo di costruire un’esperienza di cura sempre più all’avanguardia, integrata e supportata da team medici di eccellenza, in grado di coprire l’intero percorso di cura, dalla prevenzione e diagnosi precoce fino alla gestione clinica specialistica.

Con un’offerta che comprende sia trattamenti oftalmici essenziali sia procedure elettive per la correzione della vista, la piattaforma di Signifeye copre l’intero spettro dei servizi di cura della vista. Al pari di Optegra, Signifeye gode di una solida reputazione nel privato per l’eccellenza delle cure e i risultati all’avanguardia nel settore.

“Con l’ingresso di Signifeye nell’ecosistema di EssilorLuxottica, rafforziamo la nostra capacità di offrire esperienze complete di cura della vista e ridefiniamo il concetto stesso di eccellenza medica lungo tutto il percorso di cura. Integrando la nostra innovazione nel mondo medicale e scientifico con l’eccellenza clinica di Signifeye, saremo in grado di migliorare l’esperienza dei pazienti e permettere a tutti di vivere pienamente la propria vita,” hanno commentato Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.

“Entrare a far parte di EssilorLuxottica e Optegra segna l’inizio di una nuova fase per Signifeye. Portando sotto lo stesso tetto la leadership globale del Gruppo nella cura della vista e l’attenzione al paziente e l’eccellenza clinica con cui operiamo, costruiremo insieme il futuro della cura della vista,” ha aggiunto Kathleen Moons, Amministratore Delegato di Signifeye.

L’operazione dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2026.

