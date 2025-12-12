“Delizie express” attraversano mezzo mondo: China Eastern trasporta ciliegie cilene con un volo charter record di 24 ore

SHANGHAI, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di recente, l’aereo cargo “Cold Chain Express” CK292 della China Eastern Air Logistics ha trasportato 88,75 tonnellate di ciliegie fresche dal Cile alla Cina. Dopo una breve sosta, l’aereo è atterrato all’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, completando il viaggio in sole 24 ore e stabilendo un altro record per le importazioni di ciliegie cilene in Cina. Questo traguardo segna anche il lancio ufficiale del programma charter dedicato alle ciliegie di China Eastern Air Logistics per la nuova stagione di questo frutto.

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sul link di seguito.

Con l’inizio della nuova stagione delle ciliegie cilene, China Eastern Air Logistics ha ufficialmente avviato le sue attività di trasporto dedicate. Anche prima di questo traguardo, l’azienda aveva già trasportato per via aerea oltre 1.100 tonnellate di ciliegie di stagione verso diversi porti di ingresso in tutta la Cina, tra cui Ezhou, Shanghai, Zhengzhou, Shenzhen, Hefei, Ningbo e Hong Kong, utilizzando aerei cargo noleggiati esternamente e altri canali. L’impiego di voli charter di proprietà migliora ulteriormente la capacità operativa autonoma di China Eastern Air Logistics, rafforzando il suo vantaggio competitivo nel servizio di consegna express di prodotti freschi.

Per la nuova stagione delle ciliegie, China Eastern Air Logistics, attraverso la sua controllata China Eastern Cold Chain, ha impiegato le proprie risorse integrandole con quelle di nove compagnie aeree leader a livello mondiale per creare un “sistema di voli a onda” ad alta frequenza e densità. Inoltre, l’azienda ha programmato voli charter esterni strategici diretti in diversi porti di ingresso e ha collaborato a stretto contatto con “centri di distribuzione di prodotti freschi” nazionali, come Chengdu, Ezhou e Ningbo. Questo impegno congiunto porta alla nascita di un sistema di trasporto express completamente integrato, il quale comprende voli diretti intercontinentali, procedure di sdoganamento e di distribuzione in magazzino. Il sistema mantiene la promessa di offrire “prodotti freschi entro 48 ore”, garantendo che le ciliegie cilene arrivino senza problemi da frutteti all’estero direttamente sulle tavole dei consumatori cinesi.

Con questi presupposti, China Eastern Cold Chain si sta avvalendo di strumenti digitali quali il sistema di monitoraggio della temperatura “Dongdongce” e la piattaforma di spedizione intelligente “Feilaixian”. Queste tecnologie hanno consentito congiuntamente una gestione trasparente e completa delle ciliegie cilene, coprendo ogni fase, dalla raccolta e dal preraffreddamento al trasporto internazionale, allo sdoganamento e alla distribuzione finale. Grazie a questo approccio integrato, i consumatori di tutta la Cina possono gustare ciliegie importate più fresche e di qualità superiore a prezzi più accessibili.

Il Cile è il primo Paese sudamericano a firmare un accordo di libero scambio con la Cina e mantiene stretti legami agricoli con noi da oltre un decennio, classificandosi costantemente come il principale esportatore di ciliegie per la Cina. China Eastern Air Logistics è tra le prime compagnie aeree nazionali ad aver importato ciliegie tramite charter aereo e, da 12 anni, mantiene il titolo di principale vettore e importatore nazionale del prodotto cileno. Offrendo soluzioni logistiche diversificate, tra cui il trasporto intermodale marittimo-aereo, il trasporto aereo a pieno carico, il trasbordo aereo a pieno carico e il trasbordo tramite hub europei, China Eastern Air Logistics ha ulteriormente ampliato la portata, inserendo il sud-est asiatico e altri mercati nella rete di distribuzione globale dei prodotti freschi cileni.

Dalle sale espositive della China International Import Expo alle tavole delle famiglie cinesi, China Eastern Air Logistics rafforza costantemente le capacità globali della catena di approvvigionamento dei prodotti freschi. In questo modo, contribuisce al nuovo paradigma di sviluppo a doppia circolazione, collegando i mercati nazionali e internazionali e sostenendo la crescita di Shanghai come hub marittimo internazionale. Queste attività stanno trasformando il concetto di “Collegare il mondo con la Cina, collegare la Cina con il mondo” in azioni concrete.

Guardando al futuro, China Eastern Air Logistics continuerà a perfezionare il proprio modello operativo basato su “ordini di merci sfuse, spedizioni in lotti, copertura mondiale entro tre giorni”. Grazie a una copertura più ampia, consegne più rapide e a una qualità più costante, l’azienda garantirà che queste “prelibatezze invernali”, attraversando mezzo mondo, diventino una delizia stagionale per un numero sempre più grande di famiglie cinesi e non solo.

Fonte: China Eastern Air Logistics