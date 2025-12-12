Spryker sichert sich Kapitalerhöhung zur Stärkung der Marktführerschaft im B2B-Commerce

BERLIN und HAMBURG, Deutschland, und NEW YORK, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker gab heute den Abschluss einer von TCV und One Peak angeführten und von Project A unterstützten neuen Finanzierungsrunde bekannt. Mit dieser Investition kann Spryker seinen Fokus auf schnellere Produktinnovationen verstärken und profitables Wachstum in Europa und den globalen B2B-Commerce-Märkten beschleunigen.

Mit der zunehmenden Digitalisierung des B2B-Commerce gehen Hersteller, Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen von traditionellen Vertriebsansätzen zu digitalisierten, ökosystembasierten Modellen über. Die Plattform von Spryker unterstützt Unternehmen bei der Implementierung von Marktplätzen, Abonnementdiensten und Anbieterportalen, die messbare Betriebs- und Kostenvorteile bieten. Spryker bietet eine verlässliche, modellunabhängige KI-Grundlage, agentenbasierte KI, die für komplexe B2B-Prozesse geeignet ist, sowie KI-gestützte Entwicklerproduktivität.

Stefan Ropers, CEO von Spryker, sagte: „Diese Kapitalerhöhung stärkt unsere Position, um zielgerichtet und schnell zu handeln. Vor allem in Europa steigt die Nachfrage nach modernen Handelsplattformen weiter an. Unternehmen ersetzen ihre Altsysteme, um Kosten zu senken und neue Umsatzmodelle einzuführen. Wir sind bestens aufgestellt, um unseren Kunden eine schnelle Wertschöpfung zu bieten.“

David Klein, Co-Founder und Managing Partner von One Peak, sagte: „Spryker kombiniert eine differenzierte Technologieplattform mit einer starken kommerziellen Dynamik im am schnellsten wachsenden Segment des Enterprise-Commerce, die durch KI noch beschleunigt wird. Diese Finanzierung bildet die Grundlage für die nächste Phase des profitablen Wachstums.“

Neal Ross, CTO von Ricoh Australia, sagte: „Mit Spryker haben wir ein digitales Ökosystem aufgebaut, das die Art und Weise, wie Kunden mit uns zusammenarbeiten, verändert. Wir gehen davon aus, dass wir die Kosten für die Logistikverwaltung um 80 % senken, das Anrufvolumen um 30 % reduzieren und die Kundenanfragen in erheblichem Maße automatisieren können. Was bisher Wochen dauerte, ist nun in Sekundenschnelle getan.“

Robert Bruce, CIO von Daimler Truck Overseas, ergänzte: „Digitaler Handel entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Umsatzmotor im B2B-Bereich von Daimler Truck Overseas. Mit Spryker haben wir kundenspezifische Preisgestaltung, Echtzeit-Bestandstransparenz und eine skalierbare Marktplatz-Architektur in einem Grundgerüst vereint. Was zunächst mit Ersatzteilen in Australien und Südafrika begann, dient inzwischen als Blaupause für andere Märkte in Übersee.“

Spryker wurde im Gartner Magic Quadrant für Digital Commerce wiederholt als „Visionär” bewertet. Darüber hinaus wurde Spryker im Gartner-Bericht „Critical Capabilities for Digital Commerce“ für das Jahr 2025 als weltweit führend anerkannt.

Über Spryker:

Spryker ist die führende Commerce-Lösung für Unternehmen, die moderne B2B-, Marktplatz- und Self-Service-Geschäfte aufbauen. Spryker ermöglicht es Unternehmen, Kunden, Partner und Lieferanten auf einer einzigen Plattform zu digitalisieren und zu vernetzen sowie traditionelle Produkte durch datengesteuerten Handel und Selbstbedienungsfunktionen in dynamische Ökosysteme zu verwandeln.

Spryker basiert auf einer modularen, API-orientierten Architektur und kombiniert die Kombinierbarkeit auf Unternehmensebene mit einer schnellen ersten Transaktion und kurzen Implementierungszyklen, sodass Unternehmen differenzierte Lösungen zu angemessenen Kosten anbieten können. Unternehmen können in ihrem eigenen Tempo innovativ sein, indem sie bestehende Systeme integrieren, neue Geschäftsmodelle wie Marktplätze und Self-Service-Portale einführen und über Marken, Regionen und Kanäle hinweg skalieren.

Spryker wurde von Gartner und IDC als Marktführer im B2B-Commerce anerkannt und genießt das Vertrauen von globalen Unternehmen wie ALDI, Siemens Healthineers, International Motors, Scania und Ricoh. Das Unternehmen operiert weltweit mit Hauptsitzen in Berlin und New York und wird von Investoren wie TCV, One Peak und Project A unterstützt. Erfahren Sie mehr unter spryker.com und folgen Sie Spryker auf LinkedIn und X.

