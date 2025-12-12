Spryker lève des fonds pour accélérer son leadership sur le marché du commerce B2B

BERLIN et HAMBOURG, Allemagne et NEW YORK, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker annonce aujourd’hui avoir finalisé une nouvelle levée de fonds menée par TCV et One Peak, avec le soutien de Project A. Cet investissement renforce la volonté de Spryker de stimuler l’innovation produit et d’accélérer sa croissance rentable du commerce B2B sur les marchés européens et mondiaux.

La numérisation du commerce B2B s’accélère à mesure que les fabricants, les distributeurs et les entreprises de services abandonnent les approches commerciales traditionnelles au profit de modèles numériques basés sur des écosystèmes. La plateforme Spryker accompagne les entreprises dans la mise en place de marchés en ligne, de services d’abonnement et de portails fournisseurs, et offre ainsi des avantages opérationnels et financiers mesurables. Spryker propose une solution basée sur l’IA fiable et compatible avec tout type de modèle, une IA agentique adaptée aux processus B2B complexes et une productivité assistée par l’IA pour les développeurs.

Stefan Ropers, PDG de Spryker, annonce : « Cet apport de capitaux renforce notre capacité à agir avec détermination et rapidité. La demande de plateformes commerciales modernes ne cesse d’augmenter, en particulier en Europe, où les entreprises remplacent leurs anciens systèmes afin de réduire leurs coûts et d’adopter de nouveaux modèles de revenus. Nous sommes bien placés pour offrir à nos clients un retour sur investissement rapide. »

David Klein, cofondateur et associé directeur chez One Peak, déclare : « Spryker combine une plateforme technologique différenciée avec une forte dynamique commerciale dans le secteur le plus dynamique du commerce d’entreprise, encore accélérée par l’IA. Ce financement servira de tremplin vers une nouvelle phase de croissance rentable. »

Neal Ross, directeur technique de Ricoh Australie, indique : « Avec Spryker, nous avons créé un écosystème numérique qui révolutionne la manière dont nos clients interagissent avec nous. Nous prévoyons une réduction de 80 % des coûts administratifs liés à la logistique, une diminution de 30 % du volume d’appels et une automatisation significative des demandes des clients. Ce qui prenait auparavant plusieurs semaines s’effectue désormais en un instant. »

Robert Bruce, directeur des systèmes d’information chez Daimler Truck Overseas, ajoute : « Le commerce numérique représente une source de revenus croissante dans le domaine du B2B chez Daimler Truck Overseas. Avec Spryker, nous combinons la tarification spécifique au client, la visibilité en temps réel des stocks et une architecture de marché évolutive au sein d’une même plateforme. Ce qui a commencé par des pièces détachées en Australie et en Afrique du Sud constitue désormais un modèle pour l’avenir d’autres marchés étrangers. »

Spryker a été classée à plusieurs reprises dans le Magic Quadrant de Gartner comme « visionnaire » dans le secteur du commerce numérique. Elle est également désignée comme leader mondial dans le rapport 2025 Gartner Critical Capabilities consacré au commerce numérique.

À propos de Spryker :

Spryker est le leader des solutions commerciales destinées aux entreprises qui développent des activités B2B, de place de marché et de libre-service modernes. Spryker permet aux organisations de numériser et de connecter leurs clients, partenaires et fournisseurs sur une plateforme unique, transformant ainsi les produits traditionnels en écosystèmes dynamiques grâce au commerce basé sur les données et aux fonctionnalités en libre-service.

Conçu autour d’une architecture modulaire axée sur les API, Spryker combine une composabilité de niveau professionnel avec un délai de mise en œuvre rapide et des cycles d’implémentation courts, permettant ainsi aux entreprises de fournir des solutions différenciées à un coût raisonnable. Les entreprises peuvent innover à leur propre rythme en intégrant les systèmes existants, en lançant de nouveaux modèles commerciaux tels que des places de marché et des portails en libre-service, et en s’adaptant à différentes marques, régions et canaux.

Reconnu par Gartner et IDC comme un leader du commerce B2B, Spryker bénéficie de la confiance d’entreprises internationales telles que ALDI, Siemens Healthineers, International Motors, Scania et Ricoh. La société, dont les sièges sociaux se situent à Berlin et New York, opère dans le monde entier et bénéficie du soutien d’investisseurs tels que TCV, One Peak et Project A. Pour en savoir plus, rendez-vous sur spryker.com et suivez Spryker sur LinkedIn et X.

