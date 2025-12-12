Aplicaciones eléctricas navales: completadas con éxito en Trieste las pruebas de superconductores y supercondensadores del proyecto V-ACCESS

Se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado haciendo clic en este enlace.

TRIESTE (Italia), Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El proyecto V-ACCESS está dedicado al desarrollo de un sistema de almacenamiento de energía híbrido (Hybrid Energy Storage System, HESS por sus siglas en inglés) de nueva generación que combina los siguientes elementos.

Tecnología SMES: siglas en inglés de almacenamiento de energía magnética superconductora basado en diboruro de magnesio (MgB2).

Supercondensadores: dispositivos de almacenamiento electrostático de alta potencia.

La combinación de estas dos tecnologías para dar apoyo a las baterías tradicionales supone una importante innovación tanto en términos de rendimiento como de fiabilidad para el almacenamiento de energía y la liberación de pulsos energéticos potentes.

Las características únicas de esta solución constituyen el principal punto fuerte de una tecnología destinada a aplicarse, no solo en el sector naval y la electrificación de buques, sino también en sectores industriales de alto consumo energético. Además, la innovación en sistemas de almacenamiento desempeñará un papel fundamental en los sistemas eléctricos y es esencial para equilibrar la producción y el consumo de energía en las redes eléctricas, en respuesta a la creciente integración de fuentes renovables y a los requisitos del «Pacto Verde Europeo».

El proyecto está financiado por fondos europeos por una cuantía total de 5 000 000 € y está optimizado para integrarse con los sistemas de baterías a bordo. Su ventaja radica en la gestión híbrida de un sistema de almacenamiento superconductor de tecnología SMES en MgB2, diseñado y construido por ASG Superconductors, y un supercondensador diseñado y construido por Skeleton.

La tecnología SMES es ideal para el almacenamiento de energía de alta potencia a corto plazo, lo que la hace perfecto para la modulación de potencia y la estabilización instantánea del voltaje.

Los supercondensadores ofrecen una distribución y absorción de potencia muy rápida (alta densidad de potencia) y presentan una vida útil extremadamente larga (millones de ciclos).

Interacción híbrida: cuando el sistema se utiliza en sinergia con baterías tradicionales, extiende el ciclo de vida de las baterías, permite una gestión innovadora de las cargas y reduce las emisiones de CO2.

El consorcio del proyecto incluye a Fincantieri, VARD, RINA, RSE, SINTEF, las universidades de Trieste, Génova y Birmingham, y el Politecnico di Milano.

Las pruebas del sistema SMES de ASG Superconductors y de los supercondensadores de Skeleton se llevaron a cabo en ETEF (una instalación para pruebas eléctricas) y se completaron con éxito.

El profesor Giorgio Sulligoi (de la Universidad de Trieste) declaró: «ETEF es la joya de la corona de las instalaciones experimentales de Trieste, un centro neurálgico donde investigadores académicos e industriales colaboran para definir el futuro de los buques eléctricos. La sinergia entre empresas y el mundo universitario en el proyecto V-ACCESS ya ha logrado avances tangibles hacia una tecnología de electrificación híbrida que será útil y necesaria, no solo en el sector naval, sino en todas las aplicaciones que requieran pulsos energéticos grandes y rápidos».

El profesor Tricoli (de la Universidad de Birmingham): «El demostrador de prueba de concepto del supercondensador y de la tecnología SMES superconductiva se probó en un entorno operativo extremadamente realista. Nuestro objetivo es alcanzar un nivel de madurez tecnológica (Technology Readiness Level, TRL por sus siglas en inglés) de 5, como paso preparatorio para futuros avances vinculados a proyectos de desarrollo y a la instalación de esta tecnología a bordo de los buques».

Marco Nassi (director ejecutivo de ASG Superconductors): «Ha sido todo un reto trabajar en el proyecto V-ACCESS junto a socios de tanta relevancia, a quienes agradecemos su colaboración y su espíritu de equipo, que han sido fundamentales para llevar nuestro sistema SMES a alcanzar el éxito durante la fase de pruebas en una instalación de tan alto nivel como ETEF. Creemos que el almacenamiento superconductivo es una propuesta de alta tecnología idónea para dar respuesta a las necesidades de innovación y resiliencia de las redes».

