Applications navales électriques : les tests des supraconducteurs et supercondensateurs du projet V-ACCESS ont été menés avec succès à Trieste

Un contenu média annexé au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

TRIESTE, Italie, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le projet V-ACCESS est dédié au développement d’un système hybride de stockage d’énergie (HESS) de nouvelle génération et combine :

Technologie SMES : stockage d’énergie magnétique supraconducteur basé sur le diborure de magnésium (MgB2).

Supercondensateurs : dispositifs électrostatiques de stockage haute puissance.

L’association de ces deux technologies en complément des batteries traditionnelles permet une innovation majeure en matière de performances et de fiabilité pour le stockage d’énergie et la délivrance d’impulsions énergétiques de forte intensité.

Les caractéristiques uniques de cette solution constituent la force d’une technologie destinée non seulement au secteur maritime et à l’électrification des navires, mais aussi aux industries à forte consommation énergétique. Par ailleurs, l’innovation dans les systèmes de stockage jouera un rôle fondamental dans les réseaux électriques : elle est essentielle pour équilibrer la production et la consommation d’énergie, en réponse à l’intégration croissante des sources renouvelables et aux exigences du Green Deal.

Le projet est financé par des fonds européens à hauteur de 5 000 000 €, et optimisé pour s’intégrer aux systèmes de batteries embarqués. Son avantage réside dans la gestion hybride d’un système supraconducteur SMES en MgB2 conçu et fabriqué par ASG Superconductors, et d’un supercondensateur conçu et fabriqué par Skeleton.

La technologie SMES est idéale pour le stockage d’énergie de très courte durée et de très forte puissance, ce qui la rend parfaite pour la modulation de puissance et la stabilisation instantanée de la tension.

Les supercondensateurs offrent une capacité extrêmement rapide d’absorption et de délivrance d’énergie (forte densité de puissance) ainsi qu’une durée de vie exceptionnellement longue (des millions de cycles).

Interaction hybride : utilisés en synergie avec les batteries traditionnelles, ils prolongent leur durée de vie, permettent une gestion innovante des charges et réduisent les émissions de CO2.

Le partenariat du projet réunit Fincantieri, VARD, RINA, RSE, SINTEF, les universités de Trieste, Gênes, Birmingham, ainsi que le Politecnico de Milan.

Les essais du système SMES d’ASG Superconductors et des supercondensateurs Skeleton ont été réalisés sur le site ETEF (Electric TEst Facility) et se sont déroulés avec succès.

Prof. Giorgio Sulligoi (Université de Trieste) : « ETEF est le fleuron des installations expérimentales de Trieste, un lieu où chercheurs universitaires et industriels collaborent pour définir l’avenir des navires électriques. La synergie entre les entreprises et le monde universitaire dans le projet V-ACCESS a déjà permis de franchir des étapes concrètes vers une technologie d’électrification hybride qui sera utile et nécessaire non seulement dans le transport maritime, mais aussi dans toutes les applications nécessitant de fortes impulsions énergétiques rapides. »

Prof. Tricoli (Université de Birmingham) : « Le démonstrateur de preuve de concept du supercondensateur et du SMES supraconducteur a été testé dans un environnement opérationnel hautement réaliste. Nous visons un niveau de maturité technologique (TRL) de 5, une étape préparatoire aux futurs développements et à l’installation de cette technologie à bord des navires. »

Marco Nassi (PDG, ASG Superconductors) : « Ce fut un défi de travailler sur le projet V-ACCESS aux côtés de partenaires aussi importants, que nous remercions pour avoir œuvré ensemble afin de mener notre SMES vers le succès lors des essais dans une installation de haut niveau comme l’ETEF. Nous sommes convaincus que le stockage supraconducteur représente une proposition de haute technologie idéale pour répondre aux besoins d’innovation et de résilience des réseaux. »

Contacts médias :

Silvia Frigato

frigato.silvia@as-g.it

Luca Pezzoni

lpezzoni@hofima.it