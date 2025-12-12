Applicazioni elettriche navali: completati con successo a Trieste i test sui superconduttori e sui supercondensatori del progetto V-ACCESS

È possibile consultare un estratto multimediale a corredo di questo comunicato stampa facendo clic su questo link.

TRIESTE, Italia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il progetto V-ACCESS è finalizzato allo sviluppo di un sistema di stoccaggio di energia ibrido (HESS) di nuova generazione che combina:

tecnologia SMES: stoccaggio di energia magnetica superconduttiva basato sul diboruro di magnesio (MgB2);

supercondensatori: dispositivi di stoccaggio elettrostatico ad alta potenza.

La combinazione di queste due tecnologie a supporto delle batterie tradizionali consente di ottenere innovazioni significative in termini di prestazioni e affidabilità per lo stoccaggio di energia e il rilascio di forti impulsi energetici.

Le caratteristiche esclusive di questa soluzione rappresentano il punto di forza principale di una tecnologia destinata ad essere applicata non solo nel comparto navale e nell'elettrificazione delle navi, ma anche in settori industriali ad alto fabbisogno energetico. Inoltre, l'innovazione nel campo dei sistemi di stoccaggio svolgerà un ruolo fondamentale per i sistemi di alimentazione ed è indispensabile per bilanciare la produzione e il consumo di energia delle reti elettriche, alla luce della crescente integrazione delle fonti rinnovabili e dei requisiti del Green Deal.

Il progetto è finanziato con fondi europei per un totale di 5.000.000 di euro ed è studiato per integrarsi con i sistemi di batterie di bordo. Il suo vantaggio risiede nella gestione ibrida di un sistema di stoccaggio con superconduttori SMES in MgB2 progettato e realizzato da ASG Superconductors e di un supercondensatore progettato e costruito da Skeleton.

SMES è ideale per lo stoccaggio di energia a breve termine e ad alta potenza, che lo rende perfetto per la modulazione di alimentazione e la stabilizzazione istantanea della tensione.

I supercondensatori offrono un'erogazione e un assorbimento di potenza ultra rapidi (alta densità di potenza) e una vita utile estremamente lunga (milioni di cicli).

Quando impiegata in combinazione con le batterie tradizionali, l'integrazione ibrida prolunga la vita utile della batteria, consente una gestione innovativa del carico e riduce le emissioni di CO2.

La partnership del progetto vede la presenza di Fincantieri, VARD, RINA, RSE, SINTEF, le Università di Trieste, Genova, Birmingham e il Politecnico di Milano.

I test sul sistema SMES di ASG Superconductors e sui supercondensatori Skeleton si sono svolti presso l'ETEF (Electric TEst Facility) e sono stati completati con successo.

Il Prof. Giorgio Sulligoi dell'Università di Trieste ha dichiarato: "L'ETEF è il fiore all'occhiello delle strutture dedicate alla sperimentazione di Trieste, un polo in cui i ricercatori in campo accademico e industriale lavorano fianco a fianco per plasmare il futuro delle navi elettriche. La collaborazione tra le aziende e il mondo universitario nell'ambito del progetto V-ACCESS ha già compiuto progressi significativi verso una tecnologia di elettrificazione ibrida che sarà utile e necessaria non solo nel settore marittimo, ma in tutte le applicazioni che richiedono impulsi energetici potenti e rapidi."

Così il Prof. Tricoli dell'Università di Birmingham: "Il dimostratore Proof-of-Concept per il superconduttore e lo SMES superconduttivo è stato condotto in un ambiente operativo altamente realistico. L'obiettivo è un Livello di Maturità Tecnologica (TRL) pari a 5, una fase propedeutica per futuri sviluppi legati ai progetti di ricerca e all'installazione di questa tecnologia a bordo delle navi."

Marco Nassi, AD di ASG Superconductors ha dichiarato: "È stato stimolante lavorare al progetto V-ACCESS insieme a dei partner così autorevoli. Li ringraziamo per aver operato in sinergia al fine di garantire il successo dello SMES nel corso dei test svolti presso una struttura altamente qualificata come l'ETEF. Crediamo che lo stoccaggio superconduttivo sia una proposta tecnologicamente avanzata in grado di rispondere alle esigenze di innovazione e resilienza delle reti."

