Maritieme elektrische toepassingen: testen van supergeleiders en supercondensatoren uit het V-ACCESS-project succesvol afgerond in Triëst

TRIEST, Italië, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het V-ACCESS-project is gericht op de ontwikkeling van een next-generation Hybrid Energy Storage System (HESS) en combineert:

SMES-technologie: Supergeleidende magnetische energieopslag op basis van magnesiumdiboride (MgB2).

Supercondensatoren: elektrostatische energieopslagapparaten met een hoog vermogen.

Het combineren van deze twee technologieën ter ondersteuning van traditionele batterijen maakt aanzienlijke innovaties mogelijk op het gebied van zowel prestaties als betrouwbaarheid bij energieopslag en het afgeven van krachtige energiestoten.

De unieke eigenschappen van deze oplossing vormen de kernkracht van een technologie die niet alleen geschikt is voor toepassing in de scheepvaart en scheepselektrificatie, maar ook in energie-intensieve industriële sectoren. Bovendien zal innovatie in opslagsystemen een fundamentele rol spelen in energiesystemen en is het essentieel voor het balanceren van energieproductie en -verbruik in elektriciteitsnetten, als reactie op de toenemende integratie van hernieuwbare bronnen en de vereisten van de Green Deal.

Het project wordt gefinancierd met Europese middelen ter waarde van € 5.000.000 en is geoptimaliseerd voor integratie met ingebouwde batterijsystemen. Het voordeel van het systeem berust op het hybride beheer van een supergeleidende SMES-opslagtechnologie in MgB2, ontwikkeld en geproduceerd door ASG Superconductors, in combinatie met een supercondensator ontwikkeld en vervaardigd door Skeleton.

SMES is ideaal voor kortdurende, hoogvermogen-energieopslag, waardoor het perfect geschikt is voor vermogensmodulatie en directe spanningsstabilisatie.

Supercondensatoren bieden zeer snelle energieafgifte/-opname (hoge vermogensdichtheid) en een extreem lange levensduur (miljoenen cycli).

Hybride interactie, wanneer het in synergie met traditionele batterijen wordt gebruikt, verlengt de levensduur van de batterij, maakt innovatief laadbeheer mogelijk en vermindert de CO2-uitstoot.

Het partnerschap van het project bestaat uit Fincantieri, VARD, RINA, RSE, SINTEF, de universiteiten van Triëst, Genua, Birmingham en de Polytechnische Universiteit van Milaan.

Tests van het SMES-systeem van ASG Superconductors en de supercondensatoren van Skeleton vonden plaats bij ETEF (Electric TEst Facility) en zijn succesvol afgerond.

Prof. Giorgio Sulligoi (Universiteit van Triëst): "ETEF is het vlaggenschip van de experimentele faciliteiten in Triëst, een centrum waar academische en industriële onderzoekers samenwerken om de toekomst van elektrische schepen vorm te geven. De samenwerking tussen bedrijven en de universitaire wereld in het V-ACCESS-project heeft al tastbare vooruitgang geboekt richting een hybride elektrificatietechnologie die niet alleen in de scheepvaart nuttig en noodzakelijk zal zijn, maar in alle toepassingen waar grote en snelle energiestoten nodig zijn."

Prof. Tricoli (Universiteit van Birmingham): "De proof-of-concept demonstrator voor de supercondensator en supergeleidende SMES is getest in een zeer realistische operationele omgeving. Het doel is een Technology Readiness Level (TRL) van 5 te bereiken, als voorbereidende fase voor toekomstige ontwikkelingsprojecten en de installatie van deze technologie aan boord van schepen."

Marco Nassi (CEO, ASG Superconductors): "Het was een uitdaging om aan het V-ACCESS-project te werken samen met zulke belangrijke partners, die we bedanken voor hun gezamenlijke inzet om onze SMES tijdens de testfase in een hoogwaardige faciliteit zoals ETEF tot een succes te maken. We geloven dat supergeleidende energieopslag een geavanceerde technologie vertegenwoordigt, ideaal om te voorzien in de vraag naar innovatie en veerkracht binnen elektriciteitsnetten."

