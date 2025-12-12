China Eastern Airlines estrena la ruta Shanghái-Auckland-Buenos Aires y tiende un «puente aéreo» sobre el Pacífico

SHANGHÁI, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA, por sus siglas en inglés, http://www.ceair.com/) inauguró el 4 de diciembre su nueva ruta Shanghái-Auckland-Buenos Aires. El vuelo inaugural, operado con un avión de CEA decorado con la temática del «Museo Nacional de China», despegó con 282 pasajeros a bordo y completó un trayecto de 20 000 kilómetros. Con esta nueva ruta, Shanghái pasa a contar por primera vez con un enlace directo con una de las grandes ciudades de Sudamérica, lo que inaugura un «corredor hacia el sur» a través del Pacífico y ofrece una alternativa a las habituales conexiones por Europa o Norteamérica. Un trayecto que antes podía superar las 30 horas se reduce ahora a unas 25, marcando un nuevo récord mundial como el vuelo comercial de ida más largo del mundo.

Se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado haciendo clic en este enlace.

CEA opera esta ruta con aviones Boeing 777-300ER de fuselaje ancho. El vuelo MU745 (Shanghái-Buenos Aires) saldrá los lunes y jueves, mientras que el MU746 realizará el trayecto de regreso los martes y viernes. El diseño exterior del avión con los colores del «Museo Nacional de China», fruto de la colaboración entre CEA y dicha institución, incorpora motivos inspirados en piezas emblemáticas del museo, lo que le ha valido el apodo de «galería de arte en el cielo».

Antes del primer vuelo, CEA celebró un breve acto inaugural en el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, que contó con decoración inspirada en motivos argentinos y obsequios conmemorativos. Los pasajeros a bordo del vuelo inaugural pudieron disfrutar de bebidas especiales que fusionaban sabores chinos y sudamericanos, así como platos típicos argentinos, como gambones rojos argentinos, filetes M5 y pollo asado. Además, CEA ha reforzado sus servicios internacionales mediante una nueva línea de atención al cliente en español (+86-21-20695530), que ofrece asistencia integral para el viajero durante todas las fases del viaje.

Más allá de representar un nuevo corredor aéreo, la nueva ruta conecta tres continentes distintos. Gracias a los derechos de quinta libertad, CEA puede gestionar en Auckland el tránsito tanto de pasajeros como de mercancía sin necesidad de cambiar de avión, lo que facilita el comercio entre China, Nueva Zelanda y Argentina. La aerolínea también ha inaugurado un canal de transporte frigorífico desde Argentina hacia China. En el primer vuelo de regreso, el avión transportó 2,1 toneladas de cerezas argentinas y 10,5 toneladas de salmón fresco chileno con destino a China. Se prevé que la ruta también sacará partido a la diferencia de estaciones entre el hemisferio norte y el sur, lo que atraerá a viajeros que quieran disfrutar de climas y paisajes distintos al otro lado del mundo. Con ello, se espera impulsar los intercambios culturales entre Asia-Pacífico y Latinoamérica y consolidar un auténtico «puente aéreo» sobre el océano Pacífico.

Contacto: Fang Ying

TEL: 00862122331470

Correo electrónico: fangying@ceair.com

Fuente: China Eastern Airlines