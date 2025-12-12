China Eastern Airlines inaugura la nuova rotta “Shanghai-Auckland-Buenos Aires” creando un “ponte aereo” sul Pacifico.

SHANGHAI, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China Eastern Airlines (CEA, http://www.ceair.com/) ha inaugurato la sua nuova rotta Shanghai-Auckland-Buenos Aires il 4 dicembre scorso. Il volo inaugurale, operato dal velivolo CEA dedicato al “Museo Nazionale della Cina”, ha trasportato 282 passeggeri in un viaggio di 20.000 chilometri. La nuova rotta segna il primo volo diretto da Shanghai verso una grande città sudamericana, aprendo un nuovo “corridoio verso sud” attraverso il Pacifico e offrendo un'alternativa alle tradizionali rotte di trasferimento con scalo in Europa o Nord America. Questo viaggio, che in precedenza poteva richiedere 30 ore, è ora ridotto a circa 25 ore, stabilendo un nuovo record come volo commerciale di sola andata più lungo al mondo.



CEA opera la rotta con aeromobili wide-body (a fusoliera larga) Boeing 777-300ER. Il volo MU745 (Shanghai-Buenos Aires) partirà il lunedì e il giovedì, mentre il MU746 effettuerà il ritorno il martedì e il venerdì. La livrea “National Museum of China”, progettata congiuntamente da CEA e dal Museo Nazionale della Cina, comprende motivi ispirati ai manufatti iconici del museo, guadagnandosi il soprannome di “galleria d'arte volante”.

Prima della partenza, CEA ha organizzato una breve cerimonia inaugurale all'aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, con decorazioni e omaggi commemorativi ispirati all'Argentina. I passeggeri del volo inaugurale hanno potuto gustare bevande speciali in stile sudamericano e cinese, oltre a piatti argentini tra cui freschissimi gamberi rossi argentini, bistecca australiana M5 e pollo arrosto. CEA ha inoltre potenziato la propria offerta di servizi internazionali aggiungendo una hotline in lingua spagnola (+86-21-20695530) per fornire assistenza completa ai viaggiatori.

Oltre a essere un nuovo corridoio aereo, la rotta collega tre continenti. Avendo ottenuto i diritti di quinta libertà dell'aria, CEA può gestire i trasferimenti di passeggeri e merci ad Auckland senza cambio di aeromobile, facilitando il commercio tra Cina, Nuova Zelanda e Argentina. La compagnia aerea ha inoltre lanciato un canale di consegna diretta con catena del freddo dall'Argentina alla Cina. Durante il volo di ritorno, l'aereo ha trasportato in Cina 2,1 tonnellate di ciliegie argentine e 10,5 tonnellate di salmone fresco cileno. Si prevede inoltre che la rotta sfrutterà le stagioni complementari tra l'emisfero settentrionale e quello meridionale, attirando i viaggiatori che desiderano scoprire climi e paesaggi contrastanti dall'altra parte del globo. Ciò darà nuovo slancio agli scambi culturali tra l'area Asia-Pacifico e l'America Latina, creando un “ponte aereo” attraverso l'Oceano Pacifico.

