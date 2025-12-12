Die Pressestelle von ZPUE informiert, dass das deutsche Unternehmen BWTS gewinnt einen starken Partner. ZPUE investiert in die Zukunft der Servicedienstleistungen für erneuerbare Energien

WARSCHAU, Polen, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Pressestelle von ZPUE informiert, dass das deutsche Unternehmen BWTS GmbH, einer der führenden unabhängigen Servicedienstleister für erneuerbare Energien in Deutschland und Europa, erhält einen starken strategischen Investor. ZPUE, ein europäischer Marktführer im Bereich der elektrischen Energieinfrastruktur, übernimmt die BWTS GmbH und schafft damit die Grundlage für eine dynamische Wachstumsstrategie.

Seit über 15 Jahren ist BWTS ein verlässlicher Partner für Betreiber von Windenergieanlagen (Onshore und Offshore), Photovoltaik, Elektromobilität, Biogas und Wasserstoff. Mit einem Team von 153 hochqualifizierten Mitarbeitenden, mehr als 12.000 jährlich durchgeführten Inspektionen und der Betreuung von 2.500 Windparks in über 30 Ländern zählt BWTS zu den führenden Serviceunternehmen in Europa. Das Unternehmen kooperiert mit renommierten Herstellern wie Siemens Gamesa, Vestas, Enercon, RWE und EDF und verfügt über Standorte in Deutschland (Stäbelow, Nordhorn, Hamburg-Süd, Danischenhagen) und Frankreich (Amiens).

Durch die Investition von ZPUE erhält BWTS die Möglichkeit, seine Servicekapazitäten deutlich auszubauen, neue Technologien einzuführen und sein Leistungsportfolio für Kunden zu erweitern. Die Partnerschaft eröffnet Zugang zu zusätzlichen technologischen Ressourcen, einem breiten Produktspektrum und ermöglicht eine stärkere Präsenz in zentralen Bereichen der Energiewende.

„Die Partnerschaft mit ZPUE ist ein entscheidender Schritt für unsere Entwicklung. Wir gewinnen nicht nur einen Investor mit starker, stabiler finanzieller Basis und langfristiger Perspektive, sondern auch einen Partner mit umfassendem Know-how im Bereich Energieinfrastruktur. Gemeinsam können wir unsere Marktposition stärken und unseren Kunden ganzheitliche Lösungen anbieten“, betont Michael Richter, Geschäftsführer der BWTS GmbH.

Für ZPUE bedeutet die Übernahme eine deutliche Erweiterung der Installations- und Servicekapazitäten auf den wichtigsten Märkten Westeuropas sowie den Eintritt in den Windenergiemarkt. ZPUE, ein führender Hersteller von Transformatorstationen, Schaltanlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersystemen, stärkt damit sein integriertes Leistungsangebot.

„Diese Transaktion ist für ZPUE ein weiterer Meilenstein. Wir verbinden unsere Erfahrung in der Produktion und Integration von Energieinfrastruktur mit den Servicekompetenzen von BWTS. Das schafft einen deutlichen und einzigartigen Wettbewerbsvorteil“, unterstreicht Michał Wypychewicz, Vorstandsvorsitzender der ZPUE.

Die Integration beider Unternehmen schafft signifikante Synergien: schnellere Reaktionszeiten, geringere Kosten, die Teilnahme an größeren Projekten und Ausschreibungen sowie die Möglichkeit, umfassende Lösungen – von der Produktion über die Installation bis hin zum Service – aus einer Hand anzubieten. Gleichzeitig ist diese Investition ein zentraler Schritt in der internationalen Expansion des Unternehmens.

Quelle: Biuro Prasowe ZPUE S.A.

