NOVEMBER: AFDÆMPEDE FRAGT- OG PASSAGERMÆNGDER

|INVESTOR NEWS nr. 39 - 12. december 2025
Færge – fragt: De samlede mængder på 3,6 mio. lanemeter i november 2025 var 1,8% lavere end i 2024 og 3,8% lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne år-til-dato var henholdsvis -0,4% og -1,8%.
Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af afdæmpede mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var som forventet lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.
Mængderne på Den Engelske Kanal var på niveau med 2024, idet de nye Jersey-mængder opvejede en nedgang i de samlede mængder på Doverstrædet. Mængderne på både Østersøen og Gibraltarstrædet var højere end i 2024.
I de sidste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,1% til 41,5 mio. fra 41,4 mio. i 2024-23. Der var en nedgang på 2,1% justeret for ruteændringer.
Færge – passager: Antallet af passagerer i november 2025 justeret for rute-ændringer* gik ned med 10,5% til 195 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var -4,5%. Højere passagervolumener på Gibraltarstrædet blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i november var 6,8% lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.
I de sidste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 19,7% til 5,3 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2024-23. Der var en nedgang på 5,5% justeret for ruteændringer*.
*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2025, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.
|DFDS færgemængder
|November
|Sidste 12 måneder
|Fragt
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|Lanemeter, '000
|3,350
|3,695
|3,627
|-1.8%
|38,403
|41,432
|41,458
|0.1%
|Passager
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|2023
|2024
|2025
|Ændr.
|Passagerer, '000
|188
|259
|203
|-21.5%
|4,480
|6,594
|5,294
|-19.7%
DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for december 2025 forventes offentliggjort 13. januar 2026 omkring kl. 10.00.
Kontakt
Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01
Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
