NOVEMBER: AFDÆMPEDE FRAGT- OG PASSAGERMÆNGDER

INVESTOR NEWS nr. 39 - 12. december 2025

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,6 mio. lanemeter i november 2025 var 1,8% lavere end i 2024 og 3,8% lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne år-til-dato var henholdsvis -0,4% og -1,8%.

Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af afdæmpede mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var som forventet lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.

Mængderne på Den Engelske Kanal var på niveau med 2024, idet de nye Jersey-mængder opvejede en nedgang i de samlede mængder på Doverstrædet. Mængderne på både Østersøen og Gibraltarstrædet var højere end i 2024.

I de sidste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,1% til 41,5 mio. fra 41,4 mio. i 2024-23. Der var en nedgang på 2,1% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i november 2025 justeret for rute-ændringer* gik ned med 10,5% til 195 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var -4,5%. Højere passagervolumener på Gibraltarstrædet blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i november var 6,8% lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.

I de sidste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 19,7% til 5,3 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2024-23. Der var en nedgang på 5,5% justeret for ruteændringer*.

*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2025, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.

DFDS færgemængder November Sidste 12 måneder Fragt 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Lanemeter, '000 3,350 3,695 3,627 -1.8% 38,403 41,432 41,458 0.1% Passager 2023 2024 2025 Ændr. 2023 2024 2025 Ændr. Passagerer, '000 188 259 203 -21.5% 4,480 6,594 5,294 -19.7%





DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for december 2025 forventes offentliggjort 13. januar 2026 omkring kl. 10.00.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47

