NOVEMBER: AFDÆMPEDE FRAGT- OG PASSAGERMÆNGDER

Færge – fragt: De samlede mængder på 3,6 mio. lanemeter i november 2025 var 1,8% lavere end i 2024 og 3,8% lavere justeret for ruteændringer. Vækstraterne år-til-dato var henholdsvis -0,4% og -1,8%.

Nordsømængderne var lavere end i 2024 som følge af afdæmpede mængder på de fleste ruter. Middelhavsmængderne var som forventet lavere end i 2024 på grund af kapacitetsreduktioner.

Mængderne på Den Engelske Kanal var på niveau med 2024, idet de nye Jersey-mængder opvejede en nedgang i de samlede mængder på Doverstrædet. Mængderne på både Østersøen og Gibraltarstrædet var højere end i 2024.

I de sidste 12 måneder, 2025-24, steg de samlede transporterede fragt-lanemeter 0,1% til 41,5 mio. fra 41,4 mio. i 2024-23. Der var en nedgang på 2,1% justeret for ruteændringer.

Færge – passager: Antallet af passagerer i november 2025 justeret for rute-ændringer* gik ned med 10,5% til 195 tusinde i forhold til 2024 og den justerede år-til-dato vækstrate var -4,5%. Højere passagervolumener på Gibraltarstrædet blev opvejet af primært færre passagerer på Doverstrædet. Antallet af biler i november var 6,8% lavere end i 2024 justeret for ruteændringer.

I de sidste tolv måneder, 2025-24, gik det samlede antal passagerer ned med 19,7% til 5,3 mio. sammenlignet med 6,6 mio. for 2024-23. Der var en nedgang på 5,5% justeret for ruteændringer*.

*Justeret for salg af Oslo-Frederikshavn-København ultimo oktober 2025, Tarifa-Tanger Ville på grund af exit fra ruten primo maj 2025 og tilgang af Jersey-ruter fra ultimo marts 2025.

DFDS færgemængder        
 November Sidste 12 måneder
Fragt202320242025Ændr. 202320242025Ændr.
Lanemeter, '0003,3503,6953,627-1.8% 38,40341,43241,4580.1%
          
Passager202320242025Ændr. 202320242025Ændr.
Passagerer, '000188259203-21.5% 4,4806,5945,294-19.7%


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS’ europæiske rutenetværk, der muliggør varehandel og rejser i og omkring Europa. Mængder for december 2025 forventes offentliggjort 13. januar 2026 omkring kl. 10.00.


Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.


