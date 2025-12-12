Kommentaar Verslo Žinios artiklile Leedus (Rudninkai polügooni riigihange)

Leedu ärileht Verslo Žinios on teavitanud, et riigihankel „Rūdninkai polügooni sõjaväetaristu arendamine avaliku ja erasektori partnerluse (PPP) kaudu“ on osadele B ja C teinud parima pakkumise AS Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Statyba.

AS Merko Ehitusele teadaolevalt ei ole Leedu kaitseministeerium ametlikult parimate pakkujate valiku otsust avaldanud ega teinud pakkumises osalejatele ettepanekut lepingu sõlmimiseks. Leedu kaitseministeerium on teavitanud (https://kam.lt/rudininku-karinio-miestelio-ii-etapo-konkursas-finiso-tiesiojoje-sudaryta-laimetoju-eile/) parimate pakkujate sõelumisprotsessis viimaste kontrolliprotseduuride alustamisest ja ootusest jõuda lepingute sõlmimise faasi käesoleva aasta jooksul.

Partnerlus- ja ehituslepingute sõlmimisest informeerib AS Merko Ehitus börsi vahendusel.

UAB Merko Statyba (merko.lt) on tunnustatud Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.