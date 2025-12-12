Ilkka Oyj Johdon liiketoimet, 12.12.2025, klo 12.00





Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Veikko Heikkilän kuolinpesä

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Satu Otala

Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Ilkka Oyj

LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 133845/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-11

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009800197

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(2): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(4): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(5): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(6): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(7): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(8): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(9): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(10): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(11): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(12): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(13): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(14): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(15): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(16): Volyymi: 772 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(17): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(18): Volyymi: 772 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(19): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(20): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(21): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(22): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(23): Volyymi: 411 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(24): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 4.48 EUR

(25): Volyymi: 382 Yksikköhinta: 4.48 EUR

(26): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR

(27): Volyymi: 772 Yksikköhinta: 4.46 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot (27):

Volyymi: 7987 Keskihinta: 4.46171 EUR



ILKKA OYJ





JAKELU

Nasdaq Helsinki

www.ilkka.com



Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.