Ilkka Oyj Johdon liiketoimet, 12.12.2025, klo 12.00
Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Veikko Heikkilän kuolinpesä
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Satu Otala
Asema: Hallintoneuvoston jäsen
Liikkeeseenlaskija: Ilkka Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 133845/4/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-11
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009800197
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(2): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(4): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(5): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(6): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(7): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(8): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(9): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(10): Volyymi: 89 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(11): Volyymi: 358 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(12): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(13): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(14): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(15): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(16): Volyymi: 772 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(17): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(18): Volyymi: 772 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(19): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(20): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(21): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(22): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(23): Volyymi: 411 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(24): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 4.48 EUR
(25): Volyymi: 382 Yksikköhinta: 4.48 EUR
(26): Volyymi: 214 Yksikköhinta: 4.46 EUR
(27): Volyymi: 772 Yksikköhinta: 4.46 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (27):
Volyymi: 7987 Keskihinta: 4.46171 EUR
Ilkka lyhyesti
Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.