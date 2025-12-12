BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 12. december 2025
SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2025
Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Finanskalender 2026 og 2027
Brøndbyernes IF Fodbold A/S har planlagt følgende datoer for meddelelser og ordinære generalforsamlinger i resten af 2025 og for 2026.
12. februar 2026: Delårsrapport H1 2025 for perioden 1. juli 2025 – 31. december 2025*
24. september 2026: Årsrapport 2025/26 for perioden 1. juli 2025 – 30. juni 2026
20. oktober 2026: Ordinær generalforsamling
11. februar 2027: Delårsrapport H1 2026 for perioden 1. juli 2026 – 31. december 2026
23. september 2027: Årsrapport 2026/27 for perioden 1. juli 2026 – 30. juni 2027
19. oktober 2027: Ordinær generalforsamling
*Bemærk venligst, at delårsrapporten H1 2025 for perioden 1. juli 2025 – 31. december 2025 oprindeligt var planlagt offentliggjort den 5. marts 2026 i selskabsmeddelelse 07/2025.
Brøndby IF
Bestyrelsen
Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.
