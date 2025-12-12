Anna Nord Bjercke slutter som konserndirektør for finans (CFO) i Statkraft

(Oslo, 12. desember 2025) – Konserndirektør for finans (CFO) Anna Nord Bjercke forlater Statkraft AS for å søke nye muligheter utenfor selskapet. Konserndirektør for Mennesker, organisasjon og bærekraft, Tone Aastveit Skuterud, vil fungere som CFO fra 1. januar 2026.



Tone Aastveit Skuterud ble med i Statkrafts konsernledelse i april 2025, etter å ha hatt flere nøkkelroller i Telenor. Før dette jobbet Skuterud tolv år i Statkraft, hvor hun blant annet var direktør for Finansiell rapportering, seniorrådgiver i Konsernstrategi, samt direktør for Konsernrevisjonen. Skuterud er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har en Executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH).



Anna Nord Bjercke tiltrådte som konserndirektør for finans (CFO) i Statkrafts konsernledelse i januar 2024.



– Etter to inspirerende og utfordrende år, hvor vi har spisset forretningsstrategien, solgt mange deler av virksomheten og redusert kostnadsbasen betydelig, er tiden inne for å søke nye muligheter utenfor Statkraft. Det har vært et privilegium å arbeide for Europas største produsent av fornybar energi sammen med så mange dyktige og engasjerte kolleger, sier Bjercke.



– Jeg vil takke Anna for hennes viktige bidrag til å styrke Statkrafts finansielle robusthet og konkurranseevne i en periode preget av stor usikkerhet. Å lykkes med de planlagte nedsalgene er en viktig milepæl i gjennomføringen av vår nye strategi, som muliggjør nye investeringer og videre vekst, sier konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.



Rekrutteringsprosessen for å finne ny CFO vil bli igangsatt i nær fremtid.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

