Equinor ASA: Kjøp av aksjer til aksjeprogram for ansatte

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner knyttet til tilbakekjøpsprogrammet for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) til bruk i aksjebaserte insentivprogrammer for ansatte og ledelse.

Dato for annonsering av tilbakekjøpsprogrammet: 5. februar 2025.

Varighet av tilbakekjøpsprogrammet: 14. februar 2025 til 15. januar 2026.

Størrelse av tilbakekjøpsprogrammet: Samlet kjøpesum i tilbakekjøpsprogrammet er inntil NOK 1.992.000.000 og det maksimale antall aksjer som kan erverves er 19.080.000, hvorav opp til 8.040.000 aksjer kan erverves i perioden fra 14. februar 2025 til 15. mai 2025, og opptil 11.040.000 aksjer kan erverves i perioden fra 16. mai 2025 til 15. januar 2026.

Den 10. desember 2025 kjøpte Equinor ASA totalt 747.336 egne aksjer ved Oslo Børs til en gjennomsnittspris på NOK 232,8268 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Date Aggregert volum (antall aksjer) Vektet gjennomsnittspris

pr. aksje (NOK) Total transaksjonsverdi (NOK) 10. desember 2025 747.336 232,8268 173.999.849 Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under tilbakekjøpsprogrammet 6.583.226 249,7254 1.643.999.061 Totalt kjøpt under tilbakekjøpsprogrammet 7.330.562 248,0027 1.817.998.910



Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 53.066.260 egne aksjer, tilsvarende 2,08% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer ervervet under selskapets tidligere tilbakekjøpsprogram for aksjer til bruk i selskapets aksjebaserte insentivprogrammer, og aksjer ervervet under selskapets offentliggjorte tilbakekjøpsprogram for aksjer som vil bli brukt til å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er utført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR,

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584 (mobil)

Vedlegg