Permettre aux jeunes de faire des choix de conduite sobre : MADD Canada et la SAPM offrent aux élèves du Manitoba un Programme scolaire visant à sauver des vies

WINNIPEG, Manitoba, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada présentera son Programme scolaire 2025-2026 à Winnipeg avec son commanditaire provincial, la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM). Aujourd’hui, une présentation spéciale aura lieu au Westwood Collegiate de Winnipeg afin de transmettre aux élèves des messages qui sauvent des vies en les sensibilisant aux dangers et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies, un crime entièrement évitable.

Les collisions routières sont l’une des principales causes de mortalité chez les jeunes Canadiens, et l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Pour réduire le risque de ces tragédies insensées, le Programme scolaire de MADD Canada, conçu pour les élèves de la 7e à la 12e année, est offert chaque année à des milliers de jeunes à travers le pays. Les présentations d’une heure offrent un regard puissant sur les dangers et les conséquences de la conduite après avoir consommé de l’alcool, du cannabis et/ou d’autres drogues. Ces présentations apportent aux élèves les connaissances et la motivation nécessaires pour éviter de conduire avec des capacités affaiblies, ou de monter à bord d’un véhicule conduit par une personne aux capacités affaiblies.

« Notre Programme scolaire procure aux jeunes les outils nécessaires pour faire des choix qui peuvent sauver des vies », déclare Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada. « Il est particulièrement important d’organiser cette présentation durant les fêtes de fin d’année. Cette période de l’année entraîne des risques accrus sur nos routes, et doter les jeunes de connaissances susceptibles de leur sauver la vie peut aider à éviter des collisions dévastatrices avant qu’elles ne se produisent. Nous tenons à remercier notre commanditaire provincial, la SAPM, qui nous a permis d’organiser 109 présentations cette année ».

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques liés à la conduite avec capacités affaiblies. De plus, un quiz interactif renforce les leçons clés et encourage les élèves à réfléchir à leurs choix. Chaque séance se termine par des témoignages poignants de victimes et de survivants, dont un nouveau témoignage d’Alyssa Kryger, blessée dans une collision impliquant du cannabis en 2018 et dont le père, Mike, et l’oncle, Mark, ont été tués dans cette même collision.

« Trop de vies ont été perdues à cause de la conduite avec capacités affaiblies, et c’est déchirant, car tous ces décès auraient pu être évités, a déclaré Maria Campos, vice-présidente et cheffe de la clientèle et des produits de la SAPM. La SAPM est fière d’appuyer le programme scolaire de MADD Canada, qui transmet un message puissant : conduire avec les capacités affaiblies est un choix, et nous avons tous le pouvoir de faire le choix qui sauve des vies en prenant le volant sobre, pendant la période des Fêtes et tout au long de l’année. »

Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire assortie de contenu supplémentaire, afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves tout au long de l’année scolaire.

MADD Canada est reconnaissant envers ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien au Programme scolaire. Pour de plus amples renseignements sur nos commanditaires et pour voir un extrait du Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

Au sujet de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies, et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à réduire le nombre de morts et de blessés sur nos routes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.madd.ca.

Au sujet de La Société d’assurance publique du Manitoba

La Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM) est une corporation de la Couronne qui fournit des services d’assurance, d’immatriculation et de délivrance de permis de conduire aux automobilistes de la province. ASPM contribue à rendre les routes plus sécuritaires dans toute la province grâce à des programmes de sensibilisation des communautés, et à des campagnes éducatives destinées à aider tous les Manitobains à prendre les bonnes décisions au volant de leur véhicule.

