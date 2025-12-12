Nasdaq Copenhagen
Silkeborg, den 12. december 2025
Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2025
Vedr.: Finanskalender 2026.
Vi kan hermed offentliggøre følgende finanskalender for regnskabsåret 2026:
13.03.2026 Årsrapport for 2025
22.04.2026 Ordinær generalforsamling
21.08.2026 Delårsrapport for 1. halvår 2026
Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.
Med venlig hilsen
Papirfabrikken Invest A/S
Kent V. Madsen Claus Christensen
Adm. direktør Økonomidirektør
Vedhæftet fil