Finanskalender 2026

Silkeborg, den 12. december 2025
Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2025

Vedr.:            Finanskalender 2026.

Vi kan hermed offentliggøre følgende finanskalender for regnskabsåret 2026:

13.03.2026    Årsrapport for 2025
22.04.2026    Ordinær generalforsamling
21.08.2026    Delårsrapport for 1. halvår 2026

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen
Papirfabrikken Invest A/S

Kent V. Madsen                   Claus Christensen
Adm. direktør                       Økonomidirektør

