Ressources Cerro de Pasco Inc. annonce la signature d'une entente de règlement avec le contrôleur de Trevali

MONTRÉAL, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (BVL: CDPR) (« CDPR » ou la « Société ») annonce avoir conclu une entente de règlement (l’« Entente de règlement ») avec FTI Consulting Canada Inc., en sa qualité de contrôleur nommé par le tribunal de Trevali Mining Corporation (le « Contrôleur »), ainsi qu’avec Trevali Mining Corporation (« Trevali »), mettant fin à l’ensemble des réclamations et contre-réclamations dans le cadre de l’arbitrage relatif à la convention d’achat d’actions de Trevali Peru S.A.C. et de la mine Santander (le « Règlement »).

Le Règlement est soumis à l’approbation du tribunal, puisqu’en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, Trevali demeure sous la protection de ses créanciers. Le Contrôleur présentera une demande à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui doit être entendue le 16 décembre 2025, afin d’obtenir l’approbation du Règlement.

Contexte

Comme indiqué dans les états financiers de la Société, CDPR a comptabilisé un prix d’achat payable et une contrepartie éventuelle payable liés à l’acquisition de la mine Santander en 2021. Ces montants ont fait l’objet d’un litige entre CDPR et Trevali, tel qu’indiqué précédemment. En décembre 2024, le Contrôleur a engagé une procédure d’arbitrage à ce sujet. CDPR a répondu à la demande en février 2025 et a déposé une demande reconventionnelle visant à compenser tout montant jugé dû à Trevali par les pertes subies par CDPR en lien avec l’acquisition de la mine Santander.

Résumé du Règlement :

Selon les termes du Règlement signé :

Une fois l’approbation du tribunal obtenue, les parties donneront conjointement instruction à l’arbitre de mettre fin à l’arbitrage et de remettre au Contrôleur la somme de 700 000 $ CA déposé à titre de sûreté pour les frais.

CDPR versera la somme de 2 000 000 $ CA en règlement complet et définitif de toutes les réclamations présentées par Trevali et le Contrôleur dans les 10 jours suivant la délivrance de l’ordonnance de clôture de l’arbitre;

Toutes les réclamations et demandes reconventionnelles entre les parties seront annulées mutuellement.

Chaque partie supportera ses propres frais juridiques et les deux parties se partageront à parts égales les frais d’arbitrage restants.

La Société estime que cette résolution constitue une étape importante pour la poursuite de ses objectifs stratégiques et lui permettra de se consacrer pleinement à ses activités principales et ses initiatives de développement.

Renforcement de la situation financière de CDPR

Après l’approbation du tribunal, CDPR éliminera l’ensemble des passifs liés à Trevali inscrits à son bilan, y compris le prix d’achat à payer de 1 584 164 $ US et la contrepartie éventuelle à payer de 2 500 000 $ US, tels qu’ils sont divulgués dans les états financiers de la Société. Cette élimination représente une réduction totale de 4 084 164 $ US et devrait se traduire par un gain important lors de la comptabilisation du règlement dans les états financiers de CDPR.

Commentaire de la direction

« Nous sommes heureux d’être parvenus à une résolution définitive qui élimine le risque résiduel lié à la transaction passée avec Trevali », a déclaré Guy Goulet, chef de la direction de CDPR. « Ce règlement, une fois approuvé par le tribunal, apportera une clarification pour toutes les parties impliquées et permettra à la Société de se concentrer pleinement sur l’avancement de ses projets principaux au Pérou. »

À propos de Cerro de Pasco Resources

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de sa concession minière El Metalurgista, détenue à cent pour cent, dans le centre du Pérou. La concession abrite des résidus et des stocks riches en argent accumulés au cours de plus d’un siècle d’exploitation minière. La stratégie de la Société consiste à retraiter et à réhabiliter les déchets miniers historiques afin de créer de la valeur tout en favorisant un développement durable.

CDPR s’engage à faire de Quiulacocha un modèle en matière de retraitement responsable des résidus, de remédiation environnementale et de création de valeur durable au Pérou.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com.

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone: +1-579-476-7000

Mobile: +1-514-294-7000

Courriel: info@pascoresources.com

